Ako si odblokovať bezpečnostný kód na Nokii

24. aug 2007 o 14:09 Ivan Kahanec

Raz za čas sa to môže stať každému. Chce vymazať všetky kontakty vo svojom mobilnom telefóne alebo všetky nastavenia, ale nejde to. Bezpečnostný kód je nesprávny, štandardné kombinácie piatich núl, jednotiek či deviatok, ale ani "12345" nefunguje. Často sa to môže stať pri telefóne, ktorý si jeho majiteľ kúpil v bazári či na inzerát. Ak však má Nokiu, existuje riešenie.

Blogér Juraj Janeček upozornil na svojom blogu na zaujímavú službu na jednom ruskom serveri. Používateľ zadá do pripravenej kolónky IMEI svojho telefónu a zaškrtne, že je majiteľom tohto telefónu. Systém mu následne vygeneruje tzv. master kód pre jeho mobilný telefón. Tento kód je v porovnaní s klasickým bezpečnostným kódom zvyčajne dlhší. Napríklad náš testovací mal 10 cifier. IMEI svojho telefónu zistíte zadaním *#06# na klávesnici telefónu.

My sme službu otestovali s Nokiou 6021 a vygenerovaný kód fungoval. Podarilo sa nám pomocou neho zmeniť aktuálny bezpečnostný kód na nový. Pri zmene treba hneď na začiatku zadať pôvodný starý kód, my sme zadali vygenerovaný a všetko prebehlo normálne.

To, či si prevádzkovateľ servera ukladá zadané IMEI čísla, sa nám nepodarilo zistiť. Otázne je aj prípadné zneužitie takejto databázy. V prípade potreby táto služba pomôže, no keďže nie je jasné, čo sa so zadanými číslami IMEI deje, odporúčame pred využitím služby zvážiť možné riziká.