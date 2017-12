Fototlačiarne budú mať väčšie displeje

Dnešné fototlačiarne už neslúžia iba pre tlač fotografií, ale umožňujú aj ich úpravy. Ich displeje sú však príliš malé na to, aby ľudia zo životného cyklu digitálnych snímok vynechali počítač. Na trhu sa objavila novinka, ktorá odhaľuje nový trend v tomto

segmente.

Firma Casio uviedla na trh fototlačiareň PCP-1000, ktorá je vybavená 7-palcovým displejom a klávesnicou. Tie umožňujú pohodlnú úpravu fotografií a odstraňovanie nedostatkov, ktoré vznikli obmedzenými podmienkami pri snímaní. Displej má rozlíšenie 480x234 bodov, čo je podstatný krok vpred, svojim rozlíšením však za počítačmi stále zaostáva.

Prieskumy ukazujú, že vo vyspelých krajinách domáci fotografi čoraz častejšie používajú malé domáce „fotolaby“ na to, aby digitálne záznamy zvečnili na papieri. Za najväčší prínos považujú to, že nemusia tráviť čas pri počítači obsluhou komplikovaných softvérov. Výrobcovia im chcú vyjsť v ústrety a preto nepretržite predstavujú v multifunkčných fototlačiarňach funkcie a prvky, ktoré uľahčujú prácu so snímkami.

Tlačiareň je zatiaľ dostupná iba na japonskom trhu a jej cena bola stanovená na 547 dolárov.