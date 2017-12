Telekom už zaplatil miliónovú pokutu za neprenesenie čísla

24. aug 2007 o 10:33 Ivan Kahanec

Spoločnosť Slovak Telekom uhradila miliónovú pokutu, ktorú jej udelil Telekomunikačný úrad za to, že odmietla klientovi preniesť jeho telefónne číslo ku konkurencii. Informoval o tom hovorca Telekomunikačného úradu Roman Vavro.

Konečný verdikt o pokute vydal pred dvoma týždňami, 10. augusta, predseda Telekomunikačného úradu Branislav Máčaj, ako druhostupňový rozhodovací orgán na úrade. Proti jeho rozhodnutiu sa mohol Telekom obrátiť už len na súd.

Úrad tvrdí, že Telekom porušil zákon a nariadenie úradu tým, že v konkrétnych prípadoch neposkytol do piatich pracovných dní prijímajúcemu podniku v písomnej forme alebo v elektronickej forme podstatné údaje na prenesenie čísla podľa podmienok opatrenia a ani mu neoznámil odmietnutie prenesenia čísla z dôvodov uvedených v opatrení, čím znemožnil prenesenie čísla. "Technická, administratívna, či iná pripravenosť deklarovaná podnikom zabezpečiť prenesenie čísla je absolútne irelevantná v prípade, keď podnik odmietne v konečnom dôsledku preniesť číslo, a to z dôvodov, ktoré nie sú v súlade so zákonom o elektronických komunikáciách a opatrením," píše v stanovisku regulátor.

Navyše išlo o vedomé konanie zo strany Slovak Telekomu. Úrad totiž poukázal na fakt, že vzhľadom na dôvody, pre ktoré Slovak Telekom odmietol preniesť telefónne číslo, ako aj skutočnosť, že takéto dôvody sú súčasťou všeobecných podmienok spoločnosti, ktoré uplatňuje v zmluvnom vzťahu k všetkým jeho existujúcim ale aj potencionálnym užívateľom, je zrejmé, že v tomto prípade nejde o individuálne alebo náhodné pochybenie Telekomu v jednotlivom konkrétnom prípade, ale o vedomé porušovanie zákona a opatrenia úradu.