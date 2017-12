Mitsubishi ponúkne 3D zážitok z Blu-ray filmov

Sledovanie videa vo vysokom rozlíšení môže v krátkej budúcnosti nabrať nový rozmer. Filmový materiál obsahuje dostatok detailov na to, aby z nich bolo možné vytvoriť ilúziu trojrozmernosti bez toho, aby bolo nutné filmy točiť špeciálnou videotechnikou.

24. aug 2007 o 10:25 Milan Gigel, (mg)

Firma Mitsubishi predstavila prototyp stolového Blu-ray prehrávača, ktorý oprášil technológiu z konca 80-tych rokov. Je vybavený okuliarmi s dvojicou zabudovaných LCD displejov na to, aby ponúkol divákovi trojrozmerný zážitok zo sledovania obyčajných filmových titulov. Využíva na to špeciálny algoritmus, ktorý vyhodnotí scénu a pokúsi sa ju transformovať do 3D podoby.

Pomyslenie na tretí rozmer vzbudzuje záujem, málokto si však dokáže predstaviť, že by sa spoločenské sledovanie filmových trhákov v obývačke mohlo premeniť na individuálnu záležitosť s okuliarmi na očiach.