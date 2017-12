Keď sa všetko točí okolo diskov...

Pevné disky ponúkajú atraktívny pomer medzi cenou a kapacitou. Jeden gigabajt priestoru stojí v priemere iba o málo viac ako 5 korún, takže mnohí objavujú toto médium ako atraktívne úložisko pre zálohovanie, digitálne fotografie, videá a hudbu. Nevýhodou

24. aug 2007 o 0:04 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

+ všestrannosť

+ vysoká priepustnosť

+ jednotlačidlové zálohovanie

- príliš jednoduchý softvér



je, že s diskami sa nepracuje príliš pohodlne.

Na trhu je množstvo riešení, ktoré situáciu zjednodušujú. Majitelia stolových počítačov môžu siahnuť po zásuvkách pripojených priamo k ATA rozhraniu, majitelia notebookov uprednostňujú USB alebo FireWire konektivitu, dostupné sú i malé NAS boxy s ethernetovým rozhraním, ktorým však mnohí vyčítajú malú prenosovú rýchlosť. My sme v redakcii otestovali riešenie „do koča i do voza“ – USB modul MIDTE MDT-USA003, ktorému nechýba všestrannosť ani pohodlnosť obsluhy.

Jednoduchý koncept, jednoduchá obsluha

Modul je sprostredkovateľom medzi USB portom počítača a dátovým rozhraním disku. Akékoľvek kompatibilné zariadenie sprístupní v operačnom systéme bez toho, aby bolo potrebné do počítača zasahovať. Zaistené je externé napájanie, i priamy prístup k dátam a súborom. Pre sprevádzkovanie nie sú potrebné ani ovládače, ani softvér. Jednoducho stačí zasunúť na svoje miesto dva kábliky a je po starostiach.

Či máte disk jeden, alebo ich tucet odpočíva v archíve, zaobídete sa bez skrutkovača, nástrojov či otravnej inštalácie. Obsluhu zvládne i začiatočník, čo má neraz cenu zlata.

Napájanie bez kompromisu

Pevné disky vyžadujú stabilné napájanie pripravené na vyšší špičkový odber. Kým malé notebookové disky 2,5“ a 1,8“ formátu vystačia s úspornou 5-voltovou platformou, 3,5“ disky určené pre stolové počítače používajú napätia dve – 5 a 12 voltov. Modul MDT-USA003 je dodávaný s malým napájacím adaptérom, ktorý je vybavený štandardnou molex koncovkou. Ako 5-voltová, tak 12-voltová vetva znesú 2-ampérovú záťaž. Znamená to, že malý pulzný zdroj utiahne napájanie dvoch diskov súčasne.

Výhodou riešenia je jeho univerzálnosť – nezáleží na tom, či potrebujete šťavu pre optickú mechaniku, aby ste si na nej prehrávali svoje obľúbené audiodisky mimo počítača, alebo sa chystáte pracovať s dátami uloženými na disku. Koncovku zasuniete do koncového zariadenia rovnako, ako keby ste použili počítačový zdroj. V balení je aj „Y“ káblik, ktorý umožní napájanie dvoch zariadení súčasne.

Švajčiarsky nožík vo svete počítačov

Útla čierna krabička nepôsobí ani lákavo, ani atraktívne. Určená je na to, aby plnila svoju úlohu. Po jej obvode sa nachádza trojica konektorov, z ktorých dva môžu byť využité súčasne.

40-pinový ATA konektor slúži pre pripojenie 3,5-palcového pevného disku alebo optickej mechaniky. Podporované sú všetky disky do kapacity 500 gigabajtov, pracovať je možné so starými ojazdenými diskami ktoré odpočívajú na polici, i s novými diskami ATA133. Ide o cenovo zaujímavé zariadenia, o ktoré nie je núdza.

Malý 44 pinový ATA konektor obslúži klasické notebookové 2,5“ a 1,8“ pevné disky. Okrem prenosu dát zaisťuje i napájanie. Znamená to, že k počítaču môžete pripojiť disk z notebooku pre riešenie kolapsov či zálohovanie, alebo môžete siahnuť po starom disku, ktorý vám zostal pri rozširovaní diskovej kapacity notebooku.

Tretí konektor je určený pre zariadenia SATA s prenosovou rýchlosťou do 1500 MBps, takže pracovať je možné i s novými diskami ktoré sa objavujú v stolových počítačoch a nových notebookoch. Konektor kombinuje napájaciu a dátovú časť. Disky môžu dosahovať kapacitu do 750 gigabajtov.

Je zrejmé, že všestrannosť boxu nechýba. Dobrou správou je i to, že súčasne je možné pracovať s dvojicou zariadení – 1xSATA a 1xPATA si bez obmedzení rozumejú. Či už siahnete po pevnom disku alebo optickej mechanike je iba na vás.

USB konektivita má svoje limity

Zariadenie sa k počítaču pripája prostredníctvom rozhrania USB 2.0, takže je potrebné počítať s tým, že pri dvojici rýchlych diskov ich priepustnosť nie je možné využiť naplno. Prenosy cez USB si ukrajujú časť výkonu procesora a pri prenose nie je možné počítať s vyššou rýchlosťou ako ponúka teoretický strop 480 Mbps. Výhodou je však univerzálnosť. Všetky súčasné operačné systémy sú vybavené podporou pre USB disk a USB optickú mechaniku. Používanie ovládačov je minulosťou.

Malé tlačidlo ponúka automatizáciu

Pozornému oku neunikne, že na krabičke sa nachádza modré podsvietené tlačidlo. To spolupracuje so softvérom PC Clone EX, ktorý je v balení dodávaný pre platformu Windows. Ide o jednoduchý zálohovací nástroj určený pre duplikovanie dát. Kliknutie na gombík aktivuje prednastavený profil a do adresára Fnet sa na disk začnú duplikovať adresáre, ktoré ste si vopred na počítači navolili.

Je to praktické, pretože zálohovanie je jednoduché pre sekretárku bez hlbších technických znalostí i pre začiatočníkov v domácnosti, ktoré chcú mať svoje fotografie zálohované. Jediné kliknutie sa postará o jednoduchosť tam, kde nie je vôľa napaľovať dáta na dúhové kotúče, alebo by boli takéto zálohy nepraktické.

Ako nám to fungovalo?

Sprevádzkovanie je jednoduchou záležitosťou bez boľačiek, treba však porozmýšľať nad tým, kam patrí napájací konektor. Pri 2,5“ diskoch a SATA zariadeniach patrí napájací káblik do modulu, pri 2,5“ ATA diskoch priamo do konektora na disku. Komu sa nechce čítať nudné texty, inštrukcie si nájde v návode i na obrázkoch.

video //www.sme.sk/vp/1049/

Po prvom pripojení operačný systém správne identifikoval zariadenia, inštalácia aplikácie PC Clone EX nezabrala viac ako minútu času. Z operačnej pamäti si ukrojila 15 megabajtov a usídlila sa so svojou ikonou na taskbare.

Voľba adresárov pre zálohovanie je hračkou, externý disk však musí byť sformátovaný súborovým systémom FAT32. Pre prípravu nie je problém použiť funkcie operačného systému, v dodávke je však i nástroj, ktorý sa o všetko postará.

Zálohovanie nás oslovilo svojou rýchlosťou a prehľadnosťou. Ani laik sa v používateľskom prostredí nestratí a s trochou dôvtipu je možné mať všetko pod kontrolou. Skombinovať dátový adresár s domovským adresárom používateľa je otázkou niekoľkých kliknutí.

Zálohovanie pracuje v dvoch režimoch, porovnávanie súborov nečakajte. V prvom sa natvrdo skopírujú všetky súbory na cieľový disk bez toho, aby sa kontrolovalo, čo sa na ňom nachádza. Je to výhodné pre tých, čo často mažú súbory a potom zistia, že ich potrebujú. Na zálohe budú vždy. Druhý režim maže na cieľovom disku celú zálohu a následne na ňom vytvorí novú. Je to možno trochu neefektívne a primitívne, ale o tú jednoduchosť tu snáď ide. Každý má možnosť použiť softvér, ktorý mu vyhovuje. Podpora tlačidla je dnes integrovaná prakticky vo všetkých.

Technické parametre: Rozhranie: USB 2.0 kompatibilné s platformou USB 1.1 * Podpora diskova SATA/150 do kapacity 750 MB * Podpora diskov ATA v dvoch formátoch do 500 GB * Podpora ATAPI zariadení * Napájací adaptér 5+12V/2A * Jednotlačidlové zálohovanie * Duálny mód podporujúci prácu s dvoma diskami súčasne

Dostupnosť: http://usb.brando.com.hk

Orientačná cena: 40 + 3 USD (1080 Sk)

Hodnotenie: * * * * * (5/5)



Pri testovaní sme k notebooku pripájali externú DVD napaľovačku, 40-gigabajtový 2,5“ disk z notebooku, 320-gigabajtový SATA disk a z policovej zásoby 40-gigabajtový ATA disk. Vo všetkých prípadoch sme zaznamenali rozumné prenosové rýchlosti, ktoré sú porovnateľné s ostatnými zariadeniami na trhu. Prenosové rýchlosti sa vyšplhali nad hranicu 30 megabajtov za sekundu.

Verdikt: šikovný hardvér s primitívnym softvérom

USB modul MIDTE MDT-USA003 ponúka technologickú všestrannosť, jednoduchú obsluhu a spoľahlivé napájanie zariadení. Osvedčila sa nám jednoduchá obsluha a previazanie so zálohovacím softvérom, ktorý je aktivovaný tlačidlom. Je možné bez zábran predstaviť si archív desiatok pevných diskov uložených v regáli, na ktorých sú pracovné dáta, s ktorými je potrebné každodenne manipulovať. Nízkonákladové riešenie poteší, oceniť je možné i jednoduchosť zálohovania. Čo však k dokonalosti k tomuto balíčku chýba je inteligentnejší softvér, ktorý by namiesto migrovania desiatok gigabajtov dát vždy duplikoval iba tie údaje, ktoré to vyžadujú. Kvalitné mechanické vyhotovenie, trvácna konštrukcia a všestrannosť je však na nezaplatenie.