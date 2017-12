Štýlový LG Prada sa už čoskoro začne predávať aj na Slovensku

Zaujalo vás ovládanie iPhonu od Apple, ale nechcete čakať na to, kedy dorazí s USA do Európy? Možno by ste sa mali poohladnuť po štýlovom telefóne LG Prada.

23. aug 2007 o 15:15 Ivan Kahanec

Písmo: A - | A + 2 0 Zaujalo vás ovládanie iPhonu od Apple, ale nechcete čakať na to, kedy dorazí s USA do Európy? Možno by ste sa mali poohliadnuť po štýlovom telefóne LG KE850 Prada. Ten sa totiž už čoskoro začne predávať aj na Slovensku. Aspoň tak to tvrdí spoločnosť IRDistribution na svojej internetovej stránke. Firma zatiaľ nezverejnila cenu, za ktorú sa bude tento telefón predávať. Bližšie informácie o LG KE850 Prada nájdete medzi súvisiacimi článkami.