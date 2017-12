Obedná pauza: nevypadnite z rytmu

K dnešnej hre potrebujete reproduktory alebo slúchadlá. Nejde práve o najmodernejší technický výkrik, a tak predpokladáme, že sa tieto periférne zariadenia aj vo vašej práci niekde v okolí počítača, alebo dokonca rovno v počítači, povaľujú. Ale čo je dôle

23. aug 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Vašou úlohou je stláčať v rytme vybranej melódie príslušné klávesy. Ktoré to majú byť, vám určujú im pridelené farebné tehličky a stĺpce, v ktorých padajú. Vysvetľuje sa to trochu kostrbato, úplne najjednoduchšie je Up beat skúsiť. Aj keď možno ponúkané skladby nespĺňajú kritériá vášho hudobného vkusu, verte, že pri tejto hre na tom nezáleží. Ide o vysoko návykovú a zábavnú záležitosť umocnenú faktom, že pre každý deň existuje aktuálny rebríček najlepších hráčov. Máte tak reálnu šancu, že sa niekedy ocitnete na vrchole. Keď budete poctivo trénovať, možno sa vaše meno udrží aj v tabuľke najväčších borcov za celý mesiac.

Ovládanie:

Dôležité je správne rozmiestniť vaše prsty na klávesy A, S, D a J, K, L, ale v pohotovosti potrebujete mať aj palce nad medzerníkom. Stlačiť príslušný kláves je nutné v čase, keď padajúca tehlička dosiahne spodok obrazovky. Stačí niekoľko desiatok sekúnd na rozohranie, a potom už budete podľa farieb a stĺpcov automatický stláčať tie správne tlačidlá. Dôležité je aj koordinovať pohyb prstov na pravej a ľavej ruke, kombinácie klávesov sú totiž skutočne rôznorodé. Pozor, ak sa viackrát po sebe netrafíte a naplní sa merač v pravej hornej časti obrazovky, hra končí. Ešte raz - najdôležitejšie je nevypadnúť z rytmu!