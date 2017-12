Internet začína konkurovať televízii

Čas, ktorý strávia ľudia na internete, začína konkurovať televíznemu vysielaniu. Internetisti trávia čoraz viac času za svojimi počítačmi, notebookmi a mobilnými zariadeniami, aby sa zabavili pri sledovaní a čítaní obsahu, ktorý generujú samotní používate

23. aug 2007 o 9:22 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (reuters)

lia. Stredobodom pozornosti sú sociálne siete a blogy.

Novinkou v tomto trende je, že na svojich mobilných zariadeniach očakávajú rovnakú dávku zábavy ako za stolovým počítačom. S tým výrobcovia zariadení doposiaľ s veľkou istotou nepočítali.

Prieskum, ktorý uskutočnila firma IBM, ukázal, že televízia stráca svoju pozíciu hlavného zariadenia pre zábavu. Takmer pätina internetistov uviedla, že za internetom presedí každý deň približne 6 hodín, kým pri televíznom vysielaní vydrží sedieť v pohovke v rovnakom časovom rozpätí iba 8 percent divákov. Podobná situácia nastáva i pri krátkodobej zábave, trvajúcej v rozpätí od 1 do 4 hodín. Tú si za televíznou obrazovkou vychutnáva 66 percent divákov, kým pri internete až 60 percent. Počítačové technológie tak začínajú šliapať na päty tradičnej televíznej zábave.

Menia sa i návyky divákov. Približne polovica z nich používa rekordéry na to, aby si svoje obľúbené programy pozrela v čase, keď im to vyhovuje – zo záznamu. Prispôsobovanie sa živému vysielaniu ustupuje do úzadia. Ľudia chcú rovnaký komfort ako za počítačom – ak majú chuť na zábavu, vzdelanie či informácie, musí sa to udiať pred ich očami bez toho, aby museli striehnuť na pravú chvíľu.

Prieskum sa uskutočnil medzi respondentmi z USA, Veľkej Británie, Nemecka, Japonska a Austrálie.