Chystá Sony Ericsson prvý mobil s optickým zoomom?

23. aug 2007 o 10:12 Ivan Kahanec

Fotoaparáty v mobilných telefónoch by sa mali posunúť opäť o krok ďalej. A to výrobcovia len pred nedávnom začali do mobilov montovať automatické ostrenie. Sony Ericsson totiž údajne pripravuje svoj prvý mobilný telefón s fotoaparátom, ktorý bude mať trojnásobný optický zoom.

Výhodou optického zoomu oproti digitálnemu je, že obraz nestráca ani po priblížení na kvalite a funguje na princípe mechanického pohybu šošoviek v objektíve.

Čínsky server Iphone.com.cn zatiaľ zverejnil len fotografie krytu nefunkčného prototypu. Z fotiek je jasné len to, že telefón bude mať snímač s rozlíšením 5 megapixelov a trojnásobný optický zoom. Tým predčí aj doteraz najlepší predstavený fotomobil z dielne Sony Ericssonu K850i.

Ďalšie detaily o telefóne, ani dátum jeho oficiálneho predstavenia nie sú jasné.

Zdroj: mobil.cz, Iphone.com.cn