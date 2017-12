Našli oceánsky prúd

Austrálski vedci objavili nový hlbinný oceánsky prúd. Spája pohyby vôd troch oceánov a podieľa sa veľmi významne na tvorbe klímy. Tento prúd prechádza v hĺbke 800 až 1000 metrov okolo Tasmánie a Južným ľadovým oceánom smeruje do Atlantiku.

23. aug 2007 o 0:00 (čtk)

Južný ľadový oceán, ktorý uznali za oceán až v roku 2000, obklopuje Antarktídu a považujú ho za pľúca globálnej klímy. Pohlcuje tretinu oxidu uhličitého, ktorý zadržia všetky svetové oceány.

Ken Ridgway z CSIRO (obdoba našej akadémie vied) povedal: "Vedeli sme, že podmorské prúdy sa pohybujú z Tichého do Indického oceánu okolo Indonézie. Teraz je nám jasné, že postupujú tiež trasou južne od Tasmánie, čo je ďalšia významná cesta. Ide o silný prúd spájajúci Indický, Tichý a Atlantický oceán."

Vedci získali istotu rozbormi mnohých vzoriek vody odobratej na výskumných plavidlách v rokoch 1950 až 2002 vo vodách južného polárneho kruhu a rovníku. Objav pomôže objasniť, ako oceánske vody ovplyvňujú klímu na Zemi.

Najznámejším prúdom je Severoatlantický, ktorý prenáša teplú vodu z rovníkovej oblasti k severnej Európe a zabezpečuje tak relatívne miernu teplotu morí u jej brehov. Ak by sa tento prúd zastavil, Európa by sa zrejme ponorila do doby ľadovej.

Steve Rintoul z CSIRO už v marci vyhlásil, že globálne otepľovanie začína ovplyvňovať podmienky v Južnom ľadovom oceáne a môže ohroziť pohyb teplých prúdov.