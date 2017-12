Cez Google Earth sa dá už pozerať aj na súhvezdia

Súhvezdia Andromeda, Hydra, či Líška už nie sú tak ďaleko ako sa mnohým môže na prvý pohľad zdať. Po spustení služby Google Sky, je to pre amatérskych astronómov už iba vzdialenosť ukazováka od tlačidla na myši.

22. aug 2007 o 16:15 (sita)

Nový program je prídavkom do Google Earth, softvéru, ktorý umožňuje jeho používateľom brázdiť povrch zeme v 3D rozlíšení. Sky umožní všetkým fanúšikom astronómie prezrieť si obrázky viac ako milióna hviezd a dvesto miliónov galaxií. "Hlavnou myšlienkou je zobrať Google Earth a obrátiť ho naopak," uviedol Ed Parsons, Geometrický technik z Google pre internetovú stránku spoločnosti BBC.

John Mason z Britskej astronomickej asociácie, najväčšieho orgánu amatérskych astronómov v krajine si myslí, že je to dobrý nápad. "Svetlo a znečistenie vzduchu je v mnohých oblastiach teraz veľmi zlé. Keď teda chcete pozrieť hore, uvidíte iba niekoľko hviezd. Ak tento program pomôže niekomu získať to, čo mu chýba, je to naozaj veľmi dobrá vec," spresnil.

Nový systém si vyžaduje inštaláciu programu Google Earth. Digitálni astronómovia si najskôr nájdu miesto, odkiaľ sa chcú pozrieť na nočnú oblohu. "Kliknete na tlačidlo a svet sa obráti naopak. Uvidíte pritom oblohu presne z tej lokality, ktorú ste si vybrali," vysvetlil Parsons.