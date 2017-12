Realistický simulátor Arma 2 oficiálne potvrdený + obrázky

22. aug 2007 o 10:43 Ján Kordoš

Zbraní bude hojne, čísla hovoria o 50 skutočných kúskoch. Príbeh nás zavedie do fiktívnej republiky Churners v roku 2009, ktorá je situovaná do prostredia bývalého Sovietskeho zväzu. Hráč sa v úlohe vojaka jednotky amerického námorníctva ocitne v pekle dvojročnej občianskej vojny a musí spoločne s priateľmi zabrániť ďalším zbytočným stratám na životoch. Jednoducho vojna, na konci ktorej musíte stáť ako víťazi. Nebude chýbať ani multiplayer, ten je dokonca plánovaný pre 50 hráčov, takže o masové bitky neprídeme. Zatiaľ je jedinou oznámenou platformou PC, no podľa prvých obrázkov je jasné, že niečo podobné by utiahla i next-gen konzola a realistických simulátorov na Xbox 360 a Playstation 3 nájdete presne... no my sme žiadny nenašli. Hra by sa mala objaviť v druhom kvartáli budúceho roku, takže dovtedy je na konkrétnejšie predstavenie a informácie času ešte dosť.

Zdroj: PR