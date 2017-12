Apple dostane desatinu z toho, čo používatelia minú na služby

Apple iPhone začnú v tomto roku v Európe predávať traja operátori - O2 vo Veľkej Británii, Orange vo Francúzsku a T-Mobile v Nemecku.

22. aug 2007 o 11:26 Ivan Kahanec

Apple a operátori oznámia dohodu o predaji iPhonu na výstave IFA v Berlíne, ktorý začína 1. septembra. Tvrdí to server mobil.cz s odvolaním sa na Financial Times. iPhone je zatiaľ dostupný len u amerického operátora AT&T.

Dohoda medzi Apple a operátormi priniesla do mobilného biznisu zaujímavý prvok. Prax je taká, že sa výrobcovia mobilných telefónov predháňajú, aby sa dostali do dotovanej ponuky operátorov a niekedy aj zadotujú reklamnú kampaň operátora. Jedným z dôvodov je aj to, že zhruba 9 z desiatich predaných nových telefónov na Slovensku ide cez operátorov. Apple však podľa Financial Times dostane okrem ceny za iPhone aj 10 percent z toho, čo minú majitelia iPhonov na telefonovanie a dátové služby. A to po celý čas viazanosti.

Na rozdiel od iných výrobcov mobilných telefónov si Apple môže takúto požiadavku na operátorov dovoliť. Jeho produkt, iPhone, je totiž až príliš žiadaný na to, aby ho operátori kvôli tomu odmietli.

To, že sa Apple dohodol s O2, Orangeom alebo T-Mobilom v iných krajinách, ešte neznamená, že ho budú mať aj ich slovenské pobočky. A rozhodne nie všetky tri naraz. Z doterajšieho vývoja totiž vyplýva, že Apple chce, aby sa iPhone predával v jednej krajine len u jedného operátora. Celoeurópsku exkluzivitu nezískal žiaden operátor. Môžeme teda očakávať, že iPhone bude na Slovensku predávať len jeden operátor. To, ktorý to bude, sa dozvieme najskôr na budúci rok.