Kreditné paušály ponúka Orange už aj firmám

Kreditné paušály, pri ktorých nemajú klienti pevne stanovený počet minút, ale svoj kredit míňajú na telefonáty či esemesky, sú už k dispozícii aj firmám.

22. aug 2007 o 10:24 Ivan Kahanec

Orange rozšíril ponuku účastníckych programov o kreditné biznis paušály, ktoré sú určené firemným zákazníkom od 5 SIM kariet. Podobne, ako v prípade kreditných paušálov pre bežných klientov, aj tie pre biznis zákazníkov nemajú pevne stanovený počet predplatených minút a SMS správ. Klient totiž má k dispozícii kredit, ktorý môže minúť na SMS správy alebo volania.

Jedna minúta hovoru vyjde zákazníka na 6 korún s DPH, a to bez ohľadu na to, či volá do slovenských sietí, alebo do mobilných sietí v Česku. Táto sadzba je rovnaká počas celého dňa bez ohľadu na to, či je pracovný deň alebo víkend.

Predplatený kredit je tiež možné využiť na volania do pevných sietí všetkých krajín Európskej únie, na zasielanie SMS a MMS na účastnícke čísla do všetkých národných i medzinárodných sietí, na videohovory na účastnícke čísla do všetkých národných sietí a tiež na hovory do zahraničných mobilných aj pevných sietí.

Neprečerpaný kredit sa automaticky prenesie do ďalšieho mesiaca až do výšky 2000 korún.

paušál mesačný poplatok predplatený kredit minútová tarifa* Biznis 199 Sk 236,80 Sk 236,80 Sk 6 Sk/min Biznis 399 Sk 474,80 Sk 474,80 Sk 6 Sk/min Biznis 599 Sk 712,80 Sk 712,80 Sk 6 Sk/min Biznis 1 199 Sk 1 426,80 Sk 1 426,80 Sk 6 Sk/min Biznis 1 899 Sk 2 259,80 Sk 2 259,80 Sk 6 Sk/min

*Cena hovorov platí len do národných sietí a mobilných sietí ČR.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH.

Nové kreditné biznis paušály si môžu aktivovať existujúci aj noví zákazníci od 5 SIM kariet. Aktivačný poplatok týchto paušálov je jednotný pre každý paušál - 236,80 Sk s DPH na SIM kartu pri podpise Dodatku k Zmluve o pripojení na 24 mesiacov. Paušály si klienti môžu aktivovať aj bez akciového mobilného telefónu či iného zariadenia.