Telekomu sa asi nepodarí do októbra odstrániť nedostatky automatov

22. aug 2007 o 0:00 TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Nedostatky na verejných telefónnych automatov (VTA) zistené kontrolou, ktorú vykonal Telekomunikačný úrad (TÚ) SR od 15. mája do 2. júla, sa nepodarí odstrániť do stanoveného termínu, do októbra, oznámila hovorkyňa Slovak Telekom (ST) Jana Burdová.

Podľa jej informácií "v mesiacoch kontroly ST plnil predpísané kvalitatívne ukazovatele pre VTA, pričom z nich až 92 % boli v plnej prevádzke. Je predčasné dnes hodnotiť opodstatnenosť doručených výsledkov štátneho dohľadu."

Spomínaná kontrola odhalila, že ST neprevádzkuje požadovaných 25 % VTA s bezbariérovým prístupom (BP) umiestnených na verejných priestranstvách nepretržite prístupných verejnosti. Až 10,77 % kontrolovaných automatov neumožňovalo volania na tiesňové číslo 112, viac ako z pätiny prístrojov sa nedalo volať do mobilných sietí a 18,67 % neumožňovalo ani miestne volania. V sumáre TÚ SR fyzicky skontroloval 975 VTA, ktoré ST vykazoval ako automaty s BP, čo je 54,81 % z portfólia VTA s BP na Slovensku.

Burdová podotkla, že vo viacerých prípadoch odhalených nedostatkov na VTA však ide o poruchové stavy, ktoré sa priebežne vyskytujú a sú spôsobené rôznymi príčinami, vrátane vandalizmu. Z doterajších skúseností týkajúcich sa realizácie opráv a maximálneho nasadenia pri inštalácii VTA v nových obciach však nápravu zistených nedostatkov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné vykonať v stanovenom termíne, avizovala. Očakávame, dodala, výjazdy s cieľom napraviť nedostatky v prípade VTA do viac ako 250 lokalít. V mnohých prípadoch nebude možné nápravu uskutočniť naraz a budú potrebné náročnejšie úpravy, ako je výmena kabíny, stavebné a terénne úpravy.

V tejto súvislosti pripomenula, že "ST už niekoľkokrát upozornil, že zmena podmienok poskytovania VTA len rok po tom ako bol ST určený za poskytovateľa univerzálnej služby, navyše s výnimkou jedného prípadu aj bez stanovenia prechodného obdobia, je v rozpore s princípmi primeranosti, efektívnosti i právnej istoty."

Povinnosť prevádzkovať VTA s BP a povinnosť poskytovať bezplatne a nepretržite prístup k číslam tiesňových volaní aj z VTA ukladá smernica EÚ zapracovaná do zákona o elektronických komunikáciách. Túto povinnosť TÚ uložil ST. V čase, keď úrad rozhodoval o tom, kto bude naďalej poskytovať univerzálnu službu, ktorej súčasťou sú spomínané povinnosti, ST ako jediný rozhodol univerzálnu službu poskytovať v plnom rozsahu.