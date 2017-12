Samsung SGH-E590: lacný mobil s kvalitným fotoaparátom

Hľadáte lacnejší mobilný telefón, ale chcete robiť kvalitné fotografie vhodné aj do rodinných albumov? Alebo chcete pre telefón pre dieťa, ktoré ide na školský výlet a chce mať so sebou fotoaparát. Samsung SGH-E590 by pre vás mohol byť tým pravým telefónom.

Dizajn a klávesnica

Jednoduchý a funkčný. Tak by sa dal dvoma slovami popísať dizajn modelu E590. Ale poďme pekne po poriadku. Telo telefónu je celé z plastu, ktorý už aj na prvý pohľad pôsobí lacno. V tomto prípade to však nemožno považovať za nevýhodu, keďže je aj vďaka tomu tento telefón lacnejší a dostupnejší pre cieľovú skupinu. Konštrukčne je pritom telefón spracovaný veľmi dobre. Ani pri silnejšom stláčaní telefón nezavŕzgal a nezapraskal. Pád z väčšej výšky by mu však zrejme neprospel. Pevne a na tesno je prichytený aj zadný kryt batérie. Na naše prekvapenie ho však možno dať dole bez ťažkostí, čo poteší najmä tých, ktorí často vymieňajú SIM karty. Najzraniteľnejším prvkom na telefóne je tradične objektív fotoaparátu. Na E590 je celý objektív mierne vystúpený, čo by mohlo zvýšiť pravdepodobnosť poškodenia. Na druhej strane treba povedať, že je okolo samotnej šošovky mierne vyvýšená obruba, ktorá ju má chrániť pri položení telefónu na stôl. Nejde o optimálne riešenie, no nie je ani najhoršie. Rozmery telefónu sú 94 x 42 x 13,5 milimetra a jeho hmotnosť je 66 gramov, čo je výrazne pod priemerom. V tomto prípade v pozitívnom zmysle.

Na prednej strane telefónu je displej a klávesnica. Na pravej bočnej strane je tlačidlo na prepínanie medzi fotením a nahrávaním videa, spúšť fotoaparátu a dvojtlačidlo na zoom. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti reproduktora, krytý konektor pre slúchadlá a nabíjačku a krytá šachta pre pamäťovú kartu. Na zadnej strane je kryt batérie a vyvýšený objektív fotoaparátu s medzierkou pre reproduktor hlasitého odposluchu.

Zdá sa, že overená klasika v prípade klávesnice je najlepšia. Klávesy E590 sú samostatné, priemernej veľkosti s optimálnym zdvihom a tuhosťou. Klávesy sú mierne vypuklé, vďaka čomu ich možno ľahko nahmatať. Ich veľkosť zároveň zaručuje, že ani používateľ s väčšími bruškami prstov nebude mať problém. Tlačidlo spúšte má dve polohy - jednu pre zaostrenie a druhú pre samotné odfotenie záberu. Tlačidlo reagovalo presne podľa očakávaní. Pri klávesnici nás jemne miatlo to, že stredný stĺpec kláves je mierne posunutý smerom dole. Dá sa však na to pomerne rýchlo zvyknúť.

Displej

Displej telefónu ponúka v súčasnosti štandardnú hustotu pixelov. Nie je síce taký vysoký, ako sme si zvykli, no na šírku má porovnateľné množstvo pixelov, ako telefóny vyššej triedy. Jeho uhlopriečka je 1,79 palca a rozlíšenie je 220 x 220 pixelov. Displej je aktívny typu TFT a zobrazí 262-tisíc farieb. V bežných podmienkach je dobre čitateľný a farby zobrazuje verne. Na priamom slnku je jeho čitateľnosť len priemerná a v lete odporúčame kontrastnú farebnú schému.

Ovládanie

Hoci sa zdalo, že výrobcovia úplne upustia od joystickov na ovládanie mobilov, E590 má ako hlavný ovládací prvok práve joystick. Jeho výhodou je, že zaberá menej miesta a ostatné ovládacie klávesy teda môžu byť väčšie. Okolo joysticku je dvojica kontextových kláves, tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru a tlačidlo na vymazávanie „c". Menu možno ovládať aj číselnými klávesmi - ku každej položke je priradená číselná skratka, čo umožňuje rýchlejší pohyb po menu.

Menu a operačný systém telefónu

Telefón nemá aktívny desktop, no pochváliť musíme veľkosť času a dátumu. Naopak pomerne malým písmom je napísaný názov operátora. Veľkosť hodín a dátumu sa mení zvolením iného typu tapety na displeji. Hlavné menu tvorí matica deviatich ikon - zoznam hovorov, kontakty, aplikácie, prehliadač webu, správy, moje súbory, plánovač/kalendár, fotoaparát a nastavenia. Ikony v menu nie sú animované a sú bezfarebné. Ich farba sa zmení len po tom, ako na ne príde kurzor a zaujímavosťou je, že každá ikona má vlastné podfarbenie. Hlavné menu môže mať aj formu zoznamu. Ďalšie submenu sú textové s číslom na začiatku každého riadku. Písmo v menu je pomerne veľké a pri zvolená položka je vypísaná ešte o niečo málo väčším písmom.

Rýchlosť menu je rýchla a dostačujúca. Zaujímavosťou je, že pri vyskočení z menu a následnom návrate do neho si systém pamätá posledné pozície v daných submenu. Ak teda vyskočíte zo submenu správy z položky „vymazať všetky" a následne sa vrátite späť do menu, tak je kurzor na pozícii správy. Ak vojdete do submenu správ, tak sa kurzor ocitne priamo na položke „vymazať všetky". To platí aj keď sa medzitým pohybujete v iných submenu. Operačný systém telefónu je uzatvorený.

Funkcie

Samsung vybavil svoj model E590 aj funkciami, ktoré poznáme len z vyšších tried telefónov. Ide napríklad o Picsel viewer. Ten umožňuje prezeranie kancelárskych dokumentov vo formáte doc, xls, ppt či pdf. Čítanie dlhších dokumentov nie je práve najpohodlnejšie, keďže sa pri rozumnej veľkosti písma na displej zďaleka nevojde celý riadok. Okrem toho má E590 diktafón, editor obrázkov, budík, kalendár, poznámkový blok, svetový čas, kalkulačku, konvertor jednotiek, časovač či stopky.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára vojde 1000 kontaktov a ku každému z nich možno priradiť viacero informácií - niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, obrázok, melódiu, dátum narodenia či poznámku. Jednotlivé kontakty sa v zozname zobrazujú ako meno a telefónne číslo. Oba zoznamy - ten na SIM karte a ten v telefóne - sa zobrazujú spolu. Pri zozname kontaktov sa hneď zobrazuje aj vyhľadávací box, do ktorého možno napísať 20 písmen. Po zadaní písmena sa kurzor hneď presunie na zodpovedajúci záznam. Ak napíšete ďalšie písmeno a žiaden záznam nevyhovuje, kurzor sa už nepohne.

Správy

Z telefónu možno odoslať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je pritom spoločný a podľa potreby sa presne z SMS na MMS. Pri písaní správy sa odpočítava počet znakov v aktuálnej správe a počet SMS. Celú správu možno rozdeliť najviac na 12 esemesiek. Pri písaní správy možno využiť slovník T9.

E-mailový klient poskytuje štandardné funkcie, podporuje protokoly POP3 aj IMAP4 a má aj automatickú kontrolu schránky v zadanom intervale.

Multimédia

V telefóne je hudobný MP3 prehrávač a FM rádio. Hudobný prehrávač ponúka základné možnosti, ako je opakovanie skladieb, náhodné prehrávanie či 3D zvuk. Okrem toho je k dispozícii aj ekvalizér so štyroma nastaveniami - normal, classic, jazz a rock. Prehrávač síce ponúka playlisty, no nemá knižnicu nahrávok. Skladby teda nie je možné triediť podľa interpreta, albumu či žánru. Reprodukovaný zvuk je v štandardnej kvalite, ktorá bude bežnému poslucháčovi postačovať.

FM rádio ponúka len základ a nemá RDS.

Java

Telefón podporuje javu vo verzii MIDP 2.0. V telefóne sme našli niekoľko hier, pričom niektoré z nich sú len skúšobné verzie.

Dáta

Na pripojenie k wapu a webu si musia používatelia E590 vystačiť s GPRS a EDGE. Na bežné využitie to stačí, no kto by chcel telefón použiť ako modem, nie je to v súčasnosti práve najlepšia voľba. Na pripojenie k počítaču slúži bluetooth vo verzii 2.0 s možnosťou pripojenia stereo slúchadiel cez profil A2DP. Okrem toho možno telefón a počítač spojiť USB káblom.

Pamäť

Vnútorná pamäť je slušná a je na úrovni viac ako 80 megabajtov. To je dosť aj pre náročnejších používateľov a fotografov. Túto pamäť možno navyše rozšíriť pamäťovými kartami typu microSD.

Fotoaparát

Fotoaparát je najsilnejšou stránkou Samsungu E590 - má 3 megapixely a automatické zaostrovanie. To, čo mu chýba, je blesk.

Výrobca však považuje E590 za fotomobil a preto ho vybavil špecializovanými klávesmi pre zoom, spúšťou a klávesom na zmenu módu (fotoaparát/kamera) a na prístup k niektorým nastaveniam. Fotiť možno jednu fotku, sériu záberov, mozaiku alebo panorámu. Okrem toho je k dispozícii makro, samospúšť, farebné filtre, vyváženie bielej, nastavenie citlivosti ISO, nočný režim či nastavenie merania expozície. Telefón totiž ponúka maticové, bodové a meranie vyvážené na stred. Tieto nastavenia sú už na úrovni bežných kompaktných fotoaparátov.

Pri fotení sa na displeji môžu zobrazovať všetky informácie, len vybrané alebo žiadne s tým, že sa zobrazia vodiace linky, aby mohol fotograf lepšie vyvážiť kompozíciu.

Výsledné fotografie sú pomerne kvalitné a na bežné využitie postačujú. Snímky spravené za horších svetelných podmienok trpia silnejšou zrnitosťou, no to je v prípade nižšej triedy klasických fotoaparátov a najmä fotoaparátov v mobiloch bežný jav. V najbližšej budúcnosti teda zrejme ani nemožno očakávať, že budú fotografie z mobilov porovnateľné s kvalitnými fotoaparátmi. Pri pohľade na pomer cena/výkon sú však fotografie z E590 veľmi dobré.

Telefón dokáže nahrávať aj video a to v rozlíšení 352 x 288 pixelov, čo je na dnešné pomery slušné. Štandardom je totiž rozlíšenie 176 x 144 pixelov.

Zverejnené fotografie majú rozlíšenie znížené na 800 x 600 pixelov.

Batéria

K telefónu sa štandardne dodáva batéria typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Výrobca udáva maximálnu výdrž batérie na úrovni 4 hodín hovoru a 300 hodín (viac ako 12 dní) v pohotovosti. Reálne výsledky však hovoria o podstatne nižšej výdrži. Pri bežnom používaní sme sa dostali na štandardné 4 dni bez vypínania na noc.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-E590 je zaujímavý telefón. Na jednej strane máme plastové lacno vyzerajúce telo a na druhej kvalitný fotoaparát. Na jednej strane je malý displej a nízka cena a na druhej možnosť otvárať kancelárske dokumenty. To pritom nemajú v základnej výbave ani niektoré drahé telefóny. Ak vám teda neprekáža lacné telo telefónu či menší displej a chcete dobrý fotoaparát s možnosťou čítať na mobile dokumenty za málo peňazí, je Samsung SGH-E590 dobrou voľbou.