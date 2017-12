Externé chladenie na notebook – pomôže alebo uškodí?

O tom, že sa notebooky v letných mesiacoch pri zvýšenej záťaži zvyknú prehrievať, niet pochýb. Pred týždňom sme si ukázali, ako ich zbaviť pomocou vysávača prachu, dnes skúsime zistiť, či externý ventilátor pomôže alebo nie.

Už dávnejšie sme informovali o tom, že v internetovom obchode Brando je v ponuke externý chladič, ktorý pomáha notebooku zbaviť sa prebytočného tepla. Napájanie zabezpečuje USB port, nechýba ani možnosť regulácie otáčok. Dnes vám prinášame výsledky, ku ktorým sme sa dopracovali pri redakčnom teste.

Vyhotovenie pôsobí presvedčivo

Ventilátor, ktorý vyšiel z výrobných liniek firmy Connectland pôsobí precíznym a serióznym dojmom. Telo je vyhotovené z lesklého tenkého plastu, aby na hmotnosti notebooku príliš mnoho nepridalo. Detailné prepracovanie detailov zodpovedá očakávaniam z fotografií, na zahodenie nie je ani konštrukčná stránka. Je zrejmé, že výrobca sa snaží v atraktívnom tele ponúknuť inováciu, ktorá má notebookom odľahčiť.

Aby bolo možné ventilátor vyčistiť od usadeného prachu, puzdro je uzavreté skrutkami, ktoré odhalia po niekoľkých sekundách práce útroby. Vo vnútri nenájdete nič prevratného – čaká vás motorček, plastová vrtuľa a ledka, ktorá indikuje výkon chladenia. Podstatné však je, že bez námahy vyčistíte vnútro kedykoľvek to bude potrebné.

Uchytenie myslí na detaily

Chladič je možné upevniť na každý notebook, ktorého výfuková mriežka má vertikálne prieduchy. Nie je podstatné, ako ďaleko sú od seba, aká je ich šírka a ako hrubý je plast. Aby bolo pripevnenie spoľahlivé, držiak pozostáva z dvoch nastaviteľných prvkov.

Do štrbín vetráka sa ventilátor pripevňuje dvoma kovovými háčikmi. Tie sa pomocou bočného tlačidla nastavia tak, aby zapadli do štrbín. Keďže jeden z háčikov je osadený pružne, chladič zostáva prirodzene zacvaknutý tam, kde ste ho umiestnili.

Aby nasávací otvor lícoval s povrchom notebooku, potrebné je zaistiť pevné dotlačenie. Na to slúži nastaviteľná skrutka, ktorá reguluje dĺžku háčikov. Očakáva sa citlivá manipulácia, inak sa môže stať, že pri silnejšom pritiahnutí chladič z notebooku vypadne. Upevnenie sme vyskúšali na niekoľkých notebookoch, všade fungovalo spoľahlivo. Čo by však celkový dojem zlepšilo, to je silikónová podložka, ktorá by spoj pevne vytesnila.

Dve úrovne výkonu, regulátor na kábliku

Motorček, ktorý je osadený vo vnútri, je optimalizovaný pre tichý chod pri vysokých otáčkach. Pri plnom výkone dosahuje 3800 otáčok za minútu, pri polovičnom 3000. Od výkonu sa odvíja i hlučnosť. Beh vetráku takmer nepostrehnete, hlučnosť udávaná výrobcom nepresahuje hranicu 24-26 dB.

Chladenie využíva tradičnú konštrukciu označovanú slovkom „blower“, pri ktorej je os ventilátora postavená k nasávaniu priečne. Ventilátor nasáva vzduch z čelnej štrbiny a vyfukuje ho bočnou stranou von.

Na samonavíjacom USB kábliku je zapuzdrené tlačidlo, ktoré pomocou odporu znižuje napájacie napätie tak, aby bolo možné v dvoch stupňoch výkon chladenia regulovať. Aby nechýbala ani vizuálna odozva, k výstupu je pripojená i červená LEDka, ktorá zmenou napätia mení jas.

Scenár 1 – notebook s mŕtvym ventilátorom

Nie je nezvyčajné, ak ventilátor v chladiči notebooku zlyhá. Preto sme sa rozhodli túto situáciu nasimulovať na dvojici notebookov. K dispozícii sme mali HP Compaq nw8240 s procesorom Intel Pentium M 2,13 GHz a Prestigio Nobile 153 osadené procesorom Intel Pentium M 1,6 GHz. V oboch prípadoch sme porovnávali prevádzku pri plnom vyťažení CPU a pri nečinnosti notebooku.

Ako sa pri meraní teploty ukázalo, v oboch prípadoch bol externý chladič schopný zastúpiť interný ventilátor v plnom rozsahu. Uchladil nielen samotný procesor, ale i vnútorný priestor chassi. Znamená to, že ak sa vám nechce s notebookom do servisu, alebo potrebujete v cudzine vyriešiť problém so zlyhaným ventilátorom, externý chladič je záchranou. Teploty pri náhradnom chladení boli porovnateľné s tými, ktoré dosahovalo interné chladenie.

Scenár 2 – externé chladenie prichádza na „pomoc“

Keďže používateľa zaujíma viac výpomoc externého chladiča ako prvá pomoc v krízovom stave, uskutočnili sme rovnaký test i v profile pomocného chladenia. Opäť sme použili spomínané modely notebookov a pre plnú záťaž sme použili softvér CPU Burn-In.

Výsledky však dopadli odlišne. Pri modeli HP Compaq nw 8240 sme zistili, že chladenie neponúklo žiadny benefit – práve naopak. Interný chladič bol výkonnejší ako doplnkový, takže ventilátor nasadený pred výfukovým otvorom pôsobil ako brzda a teplota notebooku vzrástla o niekoľko stupňov v pokojovom stave i pri záťaži.

Naopak, pri staršom notebooku Prestigio Nobile 153 sme pri plnom výkone chladenia dosiahli niekoľkostupňové schladenie systému, použitie polovičných otáčok pri plnej záťaži procesora spôsobilo prehriatie. Je teda zrejmé, že regulácia výkonu je v profile doplnkového chladenia zbytočná. Pôsobí skôr ako brzda spôsobujúca prehrievanie. Naopak, plný výkon ponúkol doplnkové chladenie, výsledky však boli skôr priemerné ako skvelé.

Technické parametre: Napájanie: USB 5V * Dvojstupňová regulácia výkonu * Ventilátor pracujúci s 3800/3000 RPM * Hlučnosť: 24-26 db * Rozmery: 79x57x23mm * Hmotnosť: 64 g

Verdikt: dokáže pomôcť i uškodiť

Externý chladič pre notebooky počas redakčného testu ukázal, že ide o skvelú myšlienku, ktorej však chýba dostatočný výkon. I keď pri výpadku chladiča notebooku skvele zastúpil jeho prácu, pri notebookoch ktoré sú na hranici svojho energetického profilu príliš mnoho práce nespraví – naopak, slabým prietokom vzduchu zbrzdí systém, ktorý je zabudovaný vo vnútri. Svoje služby ponúkne skôr pri starších modeloch notebookov, na ktoré už náhradné diely nie sú na trhu. Zaujímavé využitie ponúkajú i prehrievajúce sa set-top boxy, ktorým chýba nútená ventilácia vzduchu.