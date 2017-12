Puzzle zajtrajška môže byť elektronické

Čo by ste povedali na puzzle, ktoré môžete skladať znovu a znovu bez toho, aby ste sa začali nudiť, alebo bolo pre vás skladanie čoraz jednoduchšie? Ak sa spoja moderné technológie s osvedčenou zábavou, všetko je na dobrej ceste.

21. aug 2007 o 9:25 Milan Gigel

Technologický koncept využívajúci elektronický papier sľubuje malú revolúciu. Po trojrozmerných skladačkách a plaste nahrádzajúcom papier prichádza éra technológií a elektroniky. Čo bolo ešte včera odvážnou predstavou, to môže byť zajtra každodennou rutinou.

Displej zostavený z dielikov elektronického papiera pripojíte pomocou USB portu k svojmu počítaču. Pomocou softvéru doň prehráte ľubovoľnú fotografiu a môžete sa pustiť do skladania. Ako systém funguje?

Každý z dielikov má na spodnej strane dotykový konektor, ktorý je spojený so základňou. Tá do každej časti skladačky odošle príslušnú časť obrázka a tá sa zobrazí na jeho ohybnom, odolnom displeji. Ak skladačky z podložky vysypete, obrázky na nich zostanú zobrazené. To preto, že elektronický papier napájanie nepotrebuje.

A čo tak zájsť v predstavivosti o kúsok ďalej? Každá časť skladačky je vybavená RFID identifikáciou a technológiou zabezpečujúcou bezdrôtové napájanie. Základňa zaistí pri programovaní indukčné napájanie, prenos dát prebehne bezdrôtovo.

Viac: www.everythingusb.com