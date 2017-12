HN: Kazetu o nebankovkách zašifrovali štyria ľudia

Kazetu, na ktorej by mali byť mená klientov nebankových subjektov, zašifrovali štyria ľudia. Ide o PGP šifru, ktorá sa dá veľmi ťažko otvoriť a veľmi ťažko prelomiť aj tzv. brutálnou silou.

21. aug 2007 o 8:52 (sita)

V rozhovore pre Hospodárske noviny to uviedol generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorý požiadal všetky dostupné zložky o odkódovanie kazety. Podľa Trnku sú dve identické kazety, jedna je na prokuratúre a druhá na SIS.

Na niekoľkých desiatkach počítačov v tajnej službe bol nastavený dešifrovací program a ten podľa Trnku beží 24 hodín denne. Generálny prokurátor preto verí, že sa podarí rozšifrovať kazetu a nájsť tak všetky zmluvy, ktoré boli v BMG Horizont uzatvorené. Zároveň uviedol, že "ak bude kazeta dešifrovaná, tak je jasné, že tu budú proti sebe záujmy ju zverejniť aj záujmy ju nezverejniť."

Trnka uviedol, že samospúšťací rozbaľovací kód môže byť odkódovaný za tri minúty, ale rovnako aj za tridsať rokov alebo nikdy. "Ak by sa aj štyria šifranti stretli - a my vieme, že sa stretnúť nemôžu - môže sa stať, že to nedešifrujú," uviedol Trnka.

Generálny prokurátor v súvislosti s nebankovými subjektmi zopakoval, že podľa jeho názoru "nikto nemá nárok na žiadne odškodnenie a tí, čo z toho profitovali, sú povinní doplatiť daň." Podľa Trnku nejestvuje v súčasnosti žiadny zákonný rámec, ktorý by umožnil klientom nebankoviek nejaké peniaze vyplatiť.

Uzatvárali zmluvy ako tichí spoločníci, vkladali svoje peniaze za účelom zisku, fakticky podnikali, dodal. Existuje však "x" daňových odborníkov, ekonómov, daňových poradcov a ak sa odškodnenie stane témou dňa, niekto sa tým bude musieť zaoberať. "Ak bude vôľa, nájde sa aj cesta a mne ako prokurátorovi nebude robiť problém to akceptovať," vyhlásil.