O2 uverejnil jesennú ponuku. Chce konkurovať paušálmi Pre mňa

21. aug 2007 o 9:14 Ivan Kahanec

Tretí mobilný operátor O2 zverejnil na svojich stránkach sk.o2.com cenník nových paušálov Pre mňa, ktorými chce konkurovať štandardným paušálom Orangeu a T-Mobilu. Hoci O2 ešte nové paušály oficiálne nepredstavil, na stránke sa už objavili. Je to preto, aby operátor neporušil zákon, ktorý hovorí, že telekomunikačné firmy musia zverejniť cenniky 15 dní pred uvedením služieb do predaja. Na nových paušáloch O2 vidieť, že sa operátor snažil ponúknuť o niečo výhodnejšie paušály ako konkurencia. Zaujímavou novinkou je služba Vždy výhodnejšie, ktorá umožní klientom ušetriť ešte viac.

Aké sú teda programy Pre mňa?

mesačný program Pre mňa 70 Pre mňa 130 Pre mňa 250 Pre mňa 400 mesačný poplatok 420 Sk 650 Sk 1 130 Sk 1 600 Sk voľné minúty 70 130 250 400 cena po prevolaní voľných minút 6,50 Sk 6 Sk 5,50 Sk 5 Sk aktivačný poplatok 300 Sk 300 Sk 300 Sk 300 Sk

Cena jednej SMS správy je jednotná pre všetky programy - 3 koruny za správu. Rovnako jednotná je aj cena jednej MMS správy - 9 korún. Cena SMS a MMS je jednotná aj z pohľadu jej smerovania, teda či smeruje do vlastnej siete, do inej slovenskej siete alebo do zahraničnej siete. Predplatené minúty sa míňajú pri volaní do všetkých slovenských sietí. Klienti O2, ktorí majú na svojej predplatenej karte profil O2 prvý, majú volania nad rámec predplatených minút spoplatnené 2 Sk/min.

V rámci paušálu získa klient bezplatne služby ako CLIP, CLIR, prístup na internet cez GPRS a Vždy výhodnejšie.

Funkcia Vždy výhodnejšie:

Novinkou na slovenskom trhu je funkcia Vždy výhodnejšie, ktorú zatiaľ Orange ani T-Mobile neponúkali. Služba bude fungovať tak, že operátor po ukončení fakturačného obdobia porovná koľko minút klient pretelefonoval a koľko ich mal predplatených. Ak zákazník neprevolá viac ako dve tretiny zo svojich voľných minút, dostane časť mesačného poplatku späť. Ak zase prevolá toľko, ako je v najbližšom vyššom paušále, automaticky sa mu zvýši počet voľných minút a zároveň mu budú minúty prevolané nad rámec navýšených minút účtované výhodnejšou tarifou, ktorá zodpovedá vyššiemu mesačnému programu.

Najlepšie funkciu ilustrujú príklady:

Zákazník má mesačný program Pre mňa 70.

Mesačný poplatok: 420 Sk

Počet voľných minút: 70

1. mesiac: zákazník prevolá 87 minút

70 voľných minút

17 minút navyše

Paušál sa neupravuje nahor ani nadol

Faktúra na konci mesiaca: - mesačný paušál = 420 Sk

70 voľných minút

17 minút x 6,50 Sk (pre O2 Jednotky 2 Sk/min. za hovory v sieti O2)

2. mesiac: zákazník prevolá 145 minút

70 voľných minút

75 minút navyše

Paušál sa upravuje nahor

Faktúra na konci mesiaca:

mesačný paušál = 420 Sk

doplatok za vyšší paušál = 230 Sk

70 voľných minút

ďalších 60 voľných minút (zaplatených vo forme vyššieho mesačného paušálneho poplatku)

15 minút x 6 Sk (pre O2 Jednotky 2 Sk/min. za hovory v sieti O2)

Pôvodná faktúra bez úpravy paušálu smerom nahor by bola 907,50 Sk.

Faktúra po úprave nahor bude 740 Sk.

Zákazník ušetrí 132,50 Sk

3. mesiac: zákazník prevolá 25 minút

25 voľných minút

0 minút navyše

Paušál sa upravuje nadol

Faktúra na konci mesiaca:

mesačný paušál = 420 Sk

zľava na mesačnom paušále = 33 percent zo 420 Sk = 140 Sk

zľavnený mesačný paušál = 420 – 140 = 280 Sk

Pôvodná faktúra bez úpravy paušálu smerom nahor by bola 420 Sk.

Faktúra po úprave nadol bude 280 Sk. Zákazník ušetrí 140 Sk

Všetky sumy sú uvedené s DPH.

Ďalšie informácie o nových paušáloch, vrátane dátových služieb či roamingu sú na stránke O2.