Heavenly Sword - krvavé tango červenovlásky

Červenovlasé kráska Nariko sa nám odhalila v novinárskej verzii a ukázala, čoho všetkého je schopná. Veríme, že vám nebude stačiť tvrdenie o najlepšej hre pre Playstation 3 a prečítate si i našu recenziu.

21. aug 2007 o 8:00 Ján Kordoš

GRAFIKA 10 / 10

Dalo sa čakať, že éra grafického opojenia s príchodom druhej vlny hier na Playstation 3 k nám znovu zavíta, avšak omnoho viac sme vsádzali na Lair, ktorý na grafické pozlátko (a podľa nás zatiaľ nie práve najdokonalejšie vnútro) jednoznačne vsádza. Lenže Heavenly Sword vyzerá kráľovsky úžasne a hoci obsahuje prvky, kvôli ktorým by sme mohli pokojne odrátať nejaký ten bod, nespravíme tak. Bolo by to zbytočné hľadanie problémov, ktoré bežného hráča nijakým spôsobom neodradia a tobôž nedegradujú hrateľnosť o stupienok nižšie. Z filmovo zavesenej kamery sledujete hrateľnú postavu, pričom zmena pohľadu nevyvoláva žiadne zmätené lámanie si prstov. Stačí sa pozrieť na okolité obrázky/videá a okamžite zistíte, že grafická lahôdka je Heavenly Sword z viacerých dôvodov. Filmovú kameru sme spomenuli, nasledujú detailné modely postáv, ktoré sú aj po priblížení úžasne spracované. Najčastejšie pôjdete ruka v ruke práve s Nariko a povšimnete si aj nadpriemerné zvládnuté animácie, podobajúce sa na japonské bojové štýly, často videné v rôznych samurajských filmoch. Každý, skutočne každučký pohyb je nielenže plynulý, ale vy cítite váhu meča pri sekaní, vánok vetra pri návšteve vysokých hôr. Prostredie totiž pôsobí prirodzene, príťažlivo rozprávkovo a tá atmosféra, ktorá z drvivej väčšiny lokácii sála, sa veľmi obtiažne popisuje. Kedy ste sa naposledy doslova kochali pohľadom na hru, kedy ste cítili pach krvi pri súbojoch? Hry so svetlom a tieňom, pridávanie neprirodzene pestrých farieb do určitých miest, na to treba dlhý tréning grafikov. Lenže preexponovanou paletou hra po celý čas nepriťahuje a na správnych miestach vie vytiahnuť zo svojho repertoáru i temné scény či dokonca až mrazivé a depresívne momentky.

Aby však intenzita chválenia nezačala nadobúdať neblahý smer, spomenieme animácie, ktoré si pozriete v priebehu úrovní. Ich jedinou snahou je posunúť príbeh o kúsok ďalej a hoci ide o patetické kúsky, v ktorých nájdete nejedno klišé, hltať ich budete s otvorenými ústami rovnako ako my. Je zaujímavé, že vo filmoch sa stále častejšie využíva výpomoc počítačových efektov a hry sa uberajú smerom k využívaniu živých tvárí. Nie, filmové sekvencie nie sú skutočné hrané filmy, to by bol priekak ako zo šlabikáru vystrihnutý. Navzdory tomu sú tváre ako živé, neskutočne detailné, s realistickou mimikou, aká v hrách nemá obdoby. Najprv bol navrhnutý výzor postavy, následne bol spracovaný ako 3D model, potom prišlo k animácii oblečenia a vejúcich vlasov (ak ich postava má). Potom prišiel na rad motion capturing základných pohybov a následne i tváre. V making of videách je možnosť pozretia si detailného rozboru a vstúpiť za oponu sa oplatí. Kráľ Bohan prezentovaný Andy Serkisom, predstaviteľom Gluma z Pána Prsteňov, má charizmu ako máloktorý herný charakter. Je to záporná postava so všetkým, čo k nej patrí a práve vďaka jeho mimike a gestikulácii zlo, aroganciu, nenávisť, násilie, šialenstvo a chamtivosť cítite a príbeh tak dostáva i napriek svojej jednoduchosti tú správnu fazónu. Podobne by sa dal popisovať smútok Nariko, hravosť Kai a more ďalších póz, z ktorých máte príjemný pocit. Prečo? Tie obrázky sa totiž dajú do pohybu vďaka vám a zatiaľ jedny z najlepších animácií aké sme mali možnosť vidieť, dávajú ranu do intímnych miest i mágom z Blizzardu!

video //www.sme.sk/vp/537/

INTERFACE 10 / 10

Ďalšia desiatka, ktorá je myslená smrteľne vážne. A je samozrejme aj zaslúžená. Tradičná schéma akčných hier je totiž založená na stláčaní útoku, dokonca v niektorých prípadoch nemusíte do gamepadu trieskať ako zmyslov zbavení, ale správne si útok načasovať, zvoliť vhodnú kombináciu a občas aj blok použiť. Dodnes sme vzrušene debatovali nad vynikajúcim systémom z God of War, ktorý sme pasovali za nesmrteľný, ale ako sa ukázalo, v Heavenly Sword má zdatného konkurenta nie so závanom, ale riadnym vetriskom originality. Nariko totiž nemá tlačidlo pre blokovanie. Skutočne tomu tak je, ona sa bráni automaticky, pričom úspech tejto obrany záleží na viacerých faktoroch. Musíte byť otočení k protivníkovi hlavou, nesmiete práve útočiť a navyše i zvoliť formu obranného postavenia podľa aury. Okrem obyčajného útočenia dvojicou rýchlych dýk (modré obrysy postavy) totiž môžete zasadiť omnoho silnejší, no zároveň vyčerpávajúcejší, útok vašim mečom (ohnivé obrysy). Ak sa na vás vrhne útočník s touto aurou, musíte stlačiť R1 a aktivovať tak silnejšie útoky, respektíve obranu.

Áno, áno. A nesmieme zabudnúť pripomenúť, že sa to ovláda nesmierne jednoducho a nám to sadlo po pár minútach do ruky ako málokedy predtým. Zbesilé stláčanie tlačidiel čaro ovládania neponúkne, ale keď zistíte, že nemusíte všetko riešiť rýchlo, ale radšej precízne všetky pohyby časujete, dostane sa vám kvalitnej odmeny. Keby sme mohli, napísali by sme, že je to „boží“, ale žiaľ pri Nariko žiadne infantilné vyjadrovanie nestrpíme. Ako už býva zvykom, pomerne často natrafíme aj na interaktívne sekvencie, v ktorých musíme v správny moment stlačiť príslušné tlačidlo alebo zvoliť smer skoku hlavnej hrdinky. Funguje to prirodzene, kombinácie nie sú príliš náročné na množstvo stlačení a výborne sa na to pozerá. Poznáme to z God of War, no tu nám to prišlo jednoduchšie, avšak stále vynikajúco hrateľné. Veľmi, ale skutočne nesmierne veľmi príjemnou novinkou je strieľanie alebo hádzanie predmetov. Písali sme o tom v preview a nesmierne sme si to pochvaľovali, tak nesmie nikoho prekvapiť, že rovnako budeme postupovať i v recenzii, kde sme sa nevedeli tohto efektu prejesť.

Začneme zľahka. Zamknuté dvere si otvoríte trafením predmetu do špeciálneho gongu. Na zdvihnutie stlačíte X, na hodenie stlačíte X. A netrafíte sa, pretože gong je za rohom. Hoci nám pomáha socha s obrovským štítom, ktorá nám náš malý odrazí približným smerom a nie správnym. Riešenie? Pokým držíte pri hode stlačené X, let ovládate pri spomalenom čase vy! Manuálne! A nie sme v škôlke, takže žiadne krútenie analógovou páčkou, ale pekne využijeme možnosti Sixaxisu a celé to ovládame nakláňaním gamepadu. Nemusíte sa ani pýtať, aké to je, pretože niečo tak jednoduché a hrateľné nenájdeme na každom druhom rohu. Je to super, keď zostreľujete podivným delom pochodujúce pevnosti na označené miesta. Balistická krivka je balistická krivka a s ťažkou guľou sa samozrejme manipuluje omnoho tažšie, než so šípmi do kuše. A práve so šípmi, respektíve hraním za Kai, sme si užívali ohromnú zábavu. Aby bolo popísanie ovládania dokončené, L2 a R2 slúži na posun kamery vľavo a vpravo. Je na čo sa pozerať, takže sme sa neraz pristihli ako sa obzeráme po okolí. A pohybovanie gamepadom využijete aj pri kombách alebo špeciálnych pohyboch.

video //www.sme.sk/vp/707/

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Nie je to desiatka a vlastne ani netušíme prečo. Až na jeden moment sme si totiž hranie vlastne užívali a veselo si vychutnávali krvavý čardáš, cestu za pomstou a podávanie pomocnej ruky v jednom. Začneme príbehom, z ktorého nechceme prezradiť príliš, pretože jedno klišé strieda druhé, no z akéhosi podivného dôvodu sa to celé dá stráviť a dokonca to ženie hráča vpred. Klan bojovníkov už dlhé roky uniká despotickému vládcovi krajiny Bohanovi, ktorému ku šťastiu chýba už len stále spomínajúci meč, ktorý je prekliatím a zanecháva za sebou len neporiadok v podobe rozpáraných mŕtvych tiel. Útek a kliatba sa nedá akceptovať večne a retrospektívne rozprávanie príbehu odhalí niektoré nepríjemné situácie. Nie každý vás totiž berie ako zdroj obrovskej moci, lež ako dôvod neustáleho strachu pred kráľovými vojskami. Prvým aktom (hra ich celkovo obsahuje šesť) prejdete behom hodinky (záleží na vašom úspechu pri zdolávaní prvého z bossov) a na jeho konci nasleduje prvá zmena v inak pomerne lineárnom príbehu. Unesú vám otca a tým sa začína odvíjať klbko udalostí, ktoré dá do pohybu omnoho viac situácií, než sa spočiatku zdá. Je to istotne plytké rozprávanie, ale v tých správnych momentoch vie chytiť za srdce. Nie, plakať určite nebudete, no tá správna dávka hollywoodskej atmosféry je vítaná.

MULTIPLAYER

Hra ho neobsahuje. Ani si nedokážeme predstaviť ako by vyzeral.

ZVUKY 8 / 10

Dabing je príjemný, osviežujúci, atmosferický. Každý dabér sa do svojej úlohy skutočne vžil a vydal zo seba maximum. Zmena tónu a výšky hlasu, niektoré rečové vady pri zloduchoch, smiech, prejavovanie emócií. Niečo úžasné. A potom príde trochu slabšie ozvučenie pozadia a bojov, ktoré je len... len také klasické. Zbrane sa o seba škrú, postavičky vzdychajú a kroky na danom povrchu špeciálne klopkajú. Je to skrátka len to, čo sme už počuli a zvukové efekty nás v tomto prípade príliš neoslnili, ale to vôbec nie je výraznou chybou. Sú tu, ale nedokázali sme nimi byť tak opití ako v prípade dabingu.

video //www.sme.sk/vp/945/

HUDBA 8 / 10

Príjemné melódie, na ktorých sa podieľal orchester sú takmer dokonalé a vždy reagujú na vzniknutú situáciu správne. Ak sa ide do bitky, tóny sú mohutnejšie, tempo agresívnejšie. Žiadna elektronika, ale pekne živé nástroje, pričom sa odvážime tvrdiť, že soundtrack by mohol konkurovať aj filmovým velikánom. To je jedna strana mince hudobného raja. Druhá, trochu temnejšia je, že hudbu nebudete často vnímať, pretože budete pomerne vážne zamestnaní akciou. Je to tak trochu škoda, pretože keby bolo tempo hrania pomalšie, hudobnú vložku vnímali viac. Nič to však nemení na kvalitnom hernom soundtracku.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10



Nenormálne nám pripadá zdvihnutie obtiažnosti pri pokorení Bohana, ktoré nás zarazilo až príliš. Uznávame, že ide o záver hry, ale po masových bitkách (za pol minútky zvládnete 3 stovky nepriateľov) to je smutné vytriezvenie. Herná doba k dlhým nepatrí a keby sme nerátali patálie a zbytočné preťahovanie záverečným bossom, zmestili by sme sa do pekných 7-8 hodín kľudného hrania. Lenže Heavenly Sword núti systémom hodnotenia k precíznemu hraniu alebo opakovaniu už prejdených úrovní. Po zabití alebo peknom útoku sa vám napĺňa špeciálny bar a pri dosiahnutí určitej hranice získate mincu (alebo nech to je čokoľvek). Za každú z nich sa vám otvorí jeden artwork, po získaní X kusov zas video a tak ďalej. Motivácia teda je, pretože za jednu úroveň môžete nazbierať až 3 mince a nám sa ich podarilo nazbierať na prvé zahrania asi tak tri pätiny. Hnalo nás to stále vpred, ale znovuhrateľnosť vyznieva reálne. Systém ukladania pomocou checkpointov neprekvapí, pričom miesto uloženia je vždy na začiatku jednej úrovne. Niekedy trvá jej zvládnutie 2-5 minút, inokedy sa to pretiahne na desiatky minút.