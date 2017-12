Skype sa snaží osloviť hlavne firmy

Z 200 miliónov používateľských účtov Skype patrí viac ako jedna tretina firmám. Tie v tržbách prevádzkovateľa svojimi výdavkami mnohonásobne prevyšujú domácnosti a jednotlivcov. Vedenie estónskej firmy si tento fenomén uvedomuje, a preto má v pláne konkur

21. aug 2007 o 23:59 Milan Gigel

ovať klasickým operátorom špeciálnymi ponukami.

„Zdá sa, že Skype masívny boom zatiaľ iba čaká“ – povedal na seminári venovanom komunikácii budúcnosti Mike Couzens, bývalý marketingový šéf európskych pobočiek firiem Intel a Cisco. „Ak by sme mali zhodnotiť, kde sa v životnom cykle Skype v súčasnosti nachádza, mohli by sme povedať, že vyrástol z obdobia budovania povedomia a pozície na trhu a dostal sa do fázy intenzívneho vzrastu. Ak sa povie Skype, takmer každý internetista dnes vie, čo sa za týmto slovom skrýva.“

Zaujímavý pohľad na popularitu klienta prináša i služba Google Trends. Záujem internetistov o Skype prekonal záujem o ICQ, ktoré bolo ešte pred nedávnom symbolom rýchlej komunikácie cez internet.

Podnikoví zákazníci môžu využiť klienta, ktorý je distribuovaný pod označením Skype for Business. Navrhnutý je tak, aby ho mohli správcovia v podniku podrobiť centralizovanej správe a mohli upravovať špecifické nastavenia. Komunikáciu je možné prispôsobiť sieti, zakázať je možné prenášanie súborov.

Čo je však najväčšou výhodou je centrála pre správu a sledovanie výdavkov. Pomocou nej je možné rozdeľovať zvýhodnene zakúpené kredity medzi zamestnancov, určiť spôsob ich čerpania, nastaviť im limity či premigrovať nevyčerpaný kredit medzi pracovníkmi a oddeleniami. Ide o kompletný systém riadenia komunikačných zdrojov.

Pravdepodobnosť upustenia od kreditného účtovania poplatkov za služby zatiaľ manažment poprel. Bolo by príliš náročné ponúkať služby a následne ich fakturovať tak, ako to robia klasickí operátori. Systém predplatených kreditov je pre internetové služby atraktívnejší.