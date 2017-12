Ako sa darilo mobilným operátorom od ich začiatkov

Mobilní operátori začali na Slovensku pôsobiť pred šesnástimi rokmi. Ako sa vyvíjali niektoré základné parametre ich biznisu?

21. aug 2007 o 6:48 Ivan Kahanec

Mobilní operátori začali na Slovensku pôsobiť pred šesnástimi rokmi. Pred desiatimi rokmi spustili siete v štandarde GSM. Ako sa vyvíjali niektoré základné parametre ich biznisu?

Počet klientov

Zlaté časy, keď mali mobilní operátori nárasty počtu zákazníkov rádovo v niekoľkých desiatkach percent, sú už zrejme nenávratne za nami. Ak vynecháme druhý rok (1998), kedy bol percentuálny nárast enormný, ale nominálne šlo o pomerne málo klientov, o boome mobilnej komunikácie môžeme hovoriť v rokoch 2001 až 2003. V tomto období pribudlo v sieti Orangeu (predtým Globtel) takmer 1,5 milióna používateľov a v sieti T-Mobile (predtým EuroTel) zhruba 1,1 milióna.

Treba si však uvedomiť, že ide len o počet aktívnych SIM kariet, za ktorými nemusia byť reálni používatelia. V tomto smere ponúkla zaujímavý odhad spoločnosť Penta, keď sa snažila vyhrať tender na tretieho mobilného operátora vlani v lete. Ten hovorí, že napríklad v roku 2005 (Posledný rok, za ktorý mala Penta reálne údaje o počte klientov.) bolo zo 4,6 milióna SIM kariet len 80 percent reálnych používateľov.

Z tohto pohľadu je zaujímavý nárast počtu klientov v sieti Orange počas roka 2006. Spoločnosť totiž tvrdí, že mala na konci roka 2005 2,52 milióna klientov a na konci vlaňajška 3,01 milióna klientov. Nárast o 490-tisíc klientov v čase, keď sa prírastky pohybujú na menej ako polovičnej úrovni, je prekvapivý.

Pre vysvetlenie však treba zájsť na stránky France Telecomu, ktorý má na webe vývoj počtu klientov aj slovenského Orangeu. (Link "key figures", záložka v exceli "P-Customers".) Tu je ale na konci roka 2006 počet klientov 2,691 milióna. Dvestotisícový nárast je pritom porovnateľný s konkurenčným T-Mobilom. Rozdielnosť v číslach treba zrejme hľadať za zmenou metodiky na výpočet aktívnych používateľov. France Telecom je stopercentným majiteľom Orangeu Slovensko.

Priemerný výnos na klienta a podiel paušálnych zákazníkov

O tom, že sú klienti využívajúci paušálne služby pre operátora zaujímavejší, sa presviedčame takmer každý deň. Už len tým, že títo klienti môžu za mesačný poplatok niekoľko sto korún mesačne získať takmer zadarmo mobilný telefón a za zhruba 700 korún mesačne napríklad akciové bezplatné hovory alebo iné benefity.

Snaha presvedčiť používateľov predplatených kariet na paušál sa pomaly, ale isto prejavuje aj v rastúcom podiely paušálistov. Pre operátora je totiž paušálny klient lepší, ako klient predplatených kariet. Jeho mesačná faktúra je zväčša podstatne vyššia, ako minutý kredit na predplatenej karte a navyše zároveň sú paušálisti lojálnejší.

Trend zvyšovania podielu paušálistov je badateľný u oboch operátorov. V Orangei sa začal tento podiel zvyšovať v roku 2002, v T-Mobile to bolo o rok skôr. Treba pritom brať do úvahy fakt, že na počiatku mobilnej komunikácie boli len paušálni zákazníci. S príchodom predplatených služieb, ktoré nenútili klientov platiť mesačne niekoľko stoviek korún a umožňovali lepšiu kontrolu nad svojimi výdavkami, podiel paušálistov rýchlo klesal.

S prechodom na paušálne služby zrejme súvisí aj výška priemerného výnosu na zákazníka. Ten totiž do roku 2002 u oboch operátorov klesal. Z krásnych takmer tritisíc korún bolo za pár rokov šesť až sedem stoviek. Od roku 2002 však priemerný výnos pomaličky rastie. Ak by navyše operátori prestali do počtu klientov zahŕňať tzv. mŕtve SIM karty, ktoré už nikto dlhšie nepoužíva, vykázali by podstatne vyššie priemerné výnosy.

Rozdelenie trhu

V tomto roku sa konečne zmení rozdelenie trhu. Už tu totiž nepôsobia len dvaja operátori Orange a T-Mobile, ale aj O2. Tretí operátor naposledy vykázal 455-tisíc aktívnych SIM kariet.

V minulých rokoch patrila väčšia časť koláča Orangeu, keď pravidelne dosahoval od 54 do 60 percent. Na konci minulého roka vykázal Orange 58 percentný podiel na trhu. To však platí v prípade, že počítame s troma miliónmi jeho klientov. Ak vezmeme do úvahy počet klientov, ktorý uvádza France Telecom, tak je podiel Orangeu na úrovni 55 percent.

V súčasnosti je ťažko odhadovať, ako skončí boj o zákazníka v tomto roku. O2 si dal za cieľ získať 5 percent trhu. Dá sa však predpokladať, že by mohol získať aj 10 percent. V takom prípade by mohlo byť rozdelenie zhruba takéto: Orange 50 percent - T-Mobile 40 percent - O2 10 percent.