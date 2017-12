Česká a slovenská univerzita pracujú na hybridnej batérii pre mobily

Technické univerzity v Liberci a Košiciach spolupracujú na vývoji tzv. hybridnej batérií, ktorá by mala výrazne zlepšiť vlastnosti súčasných akumulátorov.

Vedci technických univerzít v českom Liberci a Košiciach spolupracujú na vývoji tzv. hybridnej batérie, ktorá by mala výrazne vylepšiť vlastnosti súčasných akumulátorov pre mobilné telefóny. Agentúre ČTK to potvrdila hovorkyňa libereckej univerzity Jaroslava Kočárková. Nový akumulátor by mal podľa nej odstrániť nedostatky, ako je nízky výkon, dlhý čas nabíjania alebo samovybíjanie súčasných batérií v mobiloch a iných zariadeniach.

Projekt zameraný na potlačenie nedostatkov súčasných akumulátorov a hľadanie nových spôsobov skladovania elektrickej energie podporila Vedecká grantová agentúra Slovenskej republiky sumou 306-tisíc korún. Na výskume spolupracujú odborníci z Technickej univerzity v Košiciach a odborníci z Fakulty mechatroniky a medziodborových inžinierskych štúdií Technickej univerzity v Liberci.

Slovensko-český tím využil pri zostavení hybridnej batérie takzvaný ultrakapacitor (UCAP), ktorého mechanické aj elektrické vlastnosti prevyšujú vlastnosti bežných akumulátorov. Napríklad nabitie klasickej batérie trvá hodinu až päť hodín a na nabitie ultrakapacitoru stačia rádovo sekundy. Výhodou UCAP je aj počet nabíjacích cyklov. Kým klasickú batériu možno nabiť asi tisíc krát, pri UCAP je to milión krát. Podstatne vyšší je i výkon a účinnosť.

Jedným z problémov UCAP je zatiaľ nízka energetická hustota na jednotku objemu, hybridné batérie sú teda podstatne väčšie, ako ich litium-polymérové kolegyne. Zatiaľ teda nie je možné nahradiť klasické akumulátory hybridnými, povedal Martin Olejár z košickej univerzity.