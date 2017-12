Čínsky pár chcel pomenovať svoje dieťa znakom "@"

Čínski manželia sa pokúsili pomenovať svoje bábätko "@". Tvrdili, že znak písmenka a v neúplnom krúžku používaný v e-mailových adresách (tzv. zavináč) je odrazom ich lásky pre dieťa.

20. aug 2007 o 10:40 (tasr)

Čínski manželia sa pokúsili pomenovať svoje bábätko "@". Tvrdili, že znak písmenka a v neúplnom krúžku používaný v e-mailových adresách (tzv. zavináč) je odrazom ich lásky pre dieťa.

"Celý svet to používa pri písaní e-mailu a preložené do čínštiny to znamená 'ľúbim ho'," tvrdil čerstvý otec. Aj keď je však tento znak známy čínskym používateľom internetu, ak ho vyjadrujú zvukom, používajú často anglické slovo "at", čo má v mandarínskej čínštine iný význam.



Ako extrémny prípad prístupu občanov k čínštine to na tlačovej konferencii v Pekingu uviedol predstaviteľ štátnej jazykovej komisie Li Jü-ming. Kritizoval komercializáciu a internet ako hlavných vinníkov rušenia tradičných konvencií. Li však neuviedol, či pár so znakom z e-mailovej adresy ako meno pre dieťa uspel.

Čínska vláda tento rok zakázala dávať deťom mená, v ktorých sa vyskytujú arabské číslice, cudzojazyčné slová a symboly, nepatriace do čínskych menšinových jazykov.

Celých 60 miliónov Číňanov má totiž problém, v ich menách sa vyskytujú starodávne zriedkavé znaky, ktoré počítače nepoznajú a dokonca ani dobrí znalci čínštiny ich nedokážu vždy prečítať, informoval Li.