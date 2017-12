Obedná pauza: ihla v kope sena

Mahjong solitaire by dosť dobre mohlo znamenať „simulátor hľadania ihly v kope sena". Presne taký dojem totiž budete mať z hry, v ktorej je vašou úlohou hľadať kamene s identickými symbolmi na hernom pláne, odkrývajúc tak jeho ďalšie vrstvy.

20. aug 2007 o 11:30 Slavomír Benko

Vtip je v tom, že sa viaceré z nich podobajú ako vajce vajcu a skombinovať pár môže byť náročnejšie, než sa zdá. Súperom je vám hlavne váš zrak a pozornosť.

Hra je mimoriadne populárna v Ázii. Niektoré legendy hovoria, že jej vznik sa datuje približne do roku 500 pred Kristom a prisudzujú jej pôvod Konfuciovi. Realita je skôr taká, že originálna hra Mahjong (v preklade Vrabec) pre štyroch hráčov sa vyvinula v Číne v 19. storočí z podobných hier ako napríklad domino. V počítačovej podobe vo verzii solitaire - teda pre jedného hráča - sa prvýkrát zjavila už v roku 1981 a odvtedy vznikli tisícky jej variácií. Chýba jej takto síce rozmer rituálneho rozkladania kameňov, čo tvorí značnú časť jej atmosféry, no to by ste počas obednej pauzy aj tak nestihli. Toľko historické okienko, hybaj si oči vyočiť!

Ovládanie:

Identické kamene spárujete klikom myšou. Nezabúdajte, že odstraňovať môžete len kamene, ktoré nie sú prekryté ďalšími vrstvami a ktoré nie sú z dvoch protiľahlých strán „uzamknuté" ďalšími kameňmi.