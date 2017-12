Valentovič: Údaje o pacientoch (vraj) nikto nezneužije

"Dnešné informačné systémy sú tak zabezpečené, že k žiadnemu úniku informácií nemôže prísť," vysvetlil Valentovič.

18. aug 2007 o 14:00 TASR

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič (na fotke) sa neobáva, že by informácie z Národného registra základných zdravotných údajov, ktorý má zhromažďovať osobné a zdravotné údaje poistencov, zneužil niekto nepovolaný.(Zdroj: TASR - Štefan Puškáš)

Minister zdravotníctva Ivan Valentovič sa neobáva, že by informácie z Národného registra základných zdravotných údajov, ktorý má zhromažďovať osobné a zdravotné údaje poistencov, zneužil niekto nepovolaný.

"Nie je v tom absolútne žiadny problém, dnešné informačné systémy sú tak zabezpečené, že k žiadnemu úniku informácií nemôže prísť," vysvetlil Valentovič.

Dodal, že vytvorenie registra by malo výrazne zefektívniť fungovanie zdravotníctva, hlavne v oblasti ekonomiky, lebo by sa tým odbúrali duplicitné vyšetrenia a predpisovanie receptov. Zároveň sa ním zvýši bezpečnosť poistencov. "Pretože ktokoľvek, kto bude oprávnený na vstup do databázy, si môže vytiahnuť aktuálne informácie o pacientovi a lepšie reagovať na prípadné zhoršenie jeho stavu," zdôraznil minister.

Poukázal na to, že technické riešenie by malo byť hotové približne v priebehu pol roka, pričom v súčasnosti sa diskutuje o viacerých variantoch a možnostiach. Valentovič predpokladá, že systém začne fungovať do dvoch až troch rokov.

Kostra projektu je podľa šéfa rezortu zdravotníctva už hotová. Kedy začnú spúšťať jeho jednotlivé časti, záleží od výšky uvoľnených finančných prostriedkov. Ministerstvo bude požadovať z Operačného programu informatizácie spoločnosti v rámci Národného strategického referenčného rámca SR, ktorý v piatok schválila Európska komisia, vyše 3,3 miliardy korún. Tie by mali ísť na akčný plán eHealth, ktorého cieľom je zaviesť elektronické zdravotníctvo v členských krajinách Európskej únie. Ide v podstate o využitie prostriedkov výpočtovej techniky a internetu na výmenu, uchovávanie a spracovanie zdravotníckych informácií.