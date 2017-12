Skype sa zrútil ako domček z kariet, chyba je za nami

Lavínová chyba v softvéri odstrihla od možnosti komunikovať milióny internetistov. Služba, ktorá počas svojej existencie pracovala po celý čas bezchybne, skolabovala na chybe, o ktorej vývojári vedia už štyri roky. Čo však lavínu spustilo, doposiaľ nie je

18. aug 2007 o 10:47 Milan Gigel

známe.

Sú tomu iba tri týždne, čo v estónskom Talline autori pôvodného kódu Skype - Ahti Heinla a Jaan Tallinn - rozprávali o jedinečnej architektúre komunikačného klienta. Okrem iného sa chválili tým, že samotné jadro je s výnimkou kodekov od začiatku takmer bez zmien. V tom čase rozhodne nevedeli o tom, čo sa udeje v najbližších dňoch. Prebudila sa chyba, ktorá bola v systéme už od jeho začiatku.

Za oponou architektúry

Zvláštnosťou Skype je jeho architektúra. Klient pozostáva už od počiatku z dvoch častí. Prvou je jadro, ktoré kombinuje kodeky s mechanizmom pre odosielanie a prijímanie dát. Ide o samostatne pracujúci modul, ktorý vytvára na internete dynamickú sieť uzlov, ktoré sú zorganizované v dvoch úrovniach. Kým niektoré zaisťujú komunikáciu pre uzly nižšej úrovne, iné zabezpečujú spojenie samostatných klientov.

Znamená to, že klient nie je iba nástrojom na telefonovanie a odosielanie správ. Ide o virtuálny organizmus, ktorý buduje na internete živú komunikačnú sieť. Je to podobné ako pri torrente. Ak sťahujete digitálny obsah, potom ho zároveň poskytujete ostatným záujemcom. Ak komunikujete cez Skype, potom ponúkate malú časť svojej konektivity na to, aby ste umožnili prenos súboru inému účastníkovi siete, ktorého nie je možné skontaktovať priamo, alebo prenášate dáta riadiace beh tohto mechanizmu. Objem prenášaných dát je minimalizovaný, túto protislužbu používateľ nepocíti.

Druhou časťou je samotné používateľské rozhranie s nadstavbou pre prevádzkovanie doplnkových služieb, akými je online hranie hier a podobne. Tá je vyvíjaná samostatne bez toho, aby ovplyvňovala, ako jadro pracuje.

Keď sa rovnováha naruší

Všetko pracuje ako hodinky iba vtedy, ak sa rovnováha v sieti nenaruší. To sa z nevysvetliteľných dôvodov stalo 16. augusta, kedy začali postupne vypadávať niektoré segmenty siete. Infraštruktúra sa postupne rozbila, takže v mnohých častiach sveta nemohli používatelia prihlásiť svojich klientov k centrálnemu serveru, a ak áno, tak iba na niekoľkých sekúnd. Za celým problémom stála sieť uzlov, ktorá sa rozsypala ako kocky padajúceho domina.

Vyriešiť takéto zlyhanie nie je jednoduché. Nejde o server, ku ktorému si administrátor sadne, aby odstránil vzniknutý nedostatok. Ide o početné tisíce počítačov roztrúsených po internete, ktoré si svoje úlohy odovzdávajú vždy vtedy, ak niektorý z nich sieť opúšťa. Každý zásah do systému preverí iba plynúci čas. Buď je zmena efektívna a systém sa zotaví, alebo lavína padajúcich uzlov pokračuje ďalej.

Internetom prebehli špekulácie, že by chybu v infraštruktúre mohla prebudiť nedávno nasadená nová verzia klienta, informáciu však zatiaľ prevádzkovatelia nepotvrdili. Isté však je, že dočasne stiahli zo svojho webu inštalačné balíčky softvéru, ktoré sa neskôr opäť objavili online. Objavili sa informácie i o tom, že lavínový pád mohli spôsobiť ruskí hackeri. Skype však túto informáciu dementoval. Chybu vraj mohol spôsobiť čiastkový výpadok chrbticovej siete, ktorý mohol spôsobiť lavínové preťaženie iných uzlov v sieti.

Systém sa zotavil po dvoch dňoch

V súčasnosti je už sieť opäť v plnej prevádzke a systém sa v priebehu posledných hodín zotavil natoľko, že zanikli problémy s prihlasovaním a odosielaním správ. Naďalej má však Skype svoje dlhoročné malé muchy, ktoré sa prejavujú v pomalej aktualizácii stavu kontaktov či nie okamžitom odosielaní textových správ. Jasné nie je ani to, ako sa vývojári vysporiadajú s chybou, aby sa výpadky v budúcnosti neopakovali. S istotou však možno povedať, že Skype patrí medzi najspoľahlivejšie komunikačné služby na internete. Zmenil naše návyky pri komunikácii, pomohol mnohým firmám ušetriť nemalé finančné prostriedky a svojou jednoduchosťou prilákal k internetovej komunikácii i tých, ktorí sa na čosi také v minulosti vôbec necítili. O popularite služby svedčí aj masívny boom zariadení určených na telefonovanie.