Sprevádzkovanie systému EVO stálo 60,1 miliónov

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) vynaložilo na sprevádzkovanie systému elektronického verejného obstarávania (EVO) celkovo 60,1 mil. Sk.

20. aug 2007 o 22:30 (sita)

Vyplýva to zo správy o implementácii systému elektronického verejného obstarávania, ktorú predložil na medzirezortné pripomienkové konanie Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Celkové investície sa týkali dodania hardvérovej platformy systému na podporu EVO a softvérového riešenia na elektronické verejné obstarávanie a integráciu systémov EVO a Procurio, ktorý spracováva oznámenia používané verejnými obstarávateľmi vo verejnom obstarávaní. Systém EVO obstaralo MDPT koncom roku 2005 a v roku 2006 ho previedlo pod správu úradu v celkovej zostatkovej účtovnej hodnote 57,1 mil. Sk.

Dodávateľom systému EVO je spoločnosť IBM Slovensko, spol. s r.o. Elektronické komunikačné služby pre systém EVO poskytuje spoločnosť Swan, a.s., ktorá je aj prevádzkovateľom vládnej siete Govnet. Spoločnosť Dimano, a.s. je dodávateľom informačného systému Procurio pre ÚVO.

Cieľovým stavom sa dosiahla jednoduchá on-line príprava oznámení v prostredí systému EVO a elektronické odosielanie oznámení na úrad vo forme prijateľnej pre systém Procurio. Systém EVO pokrýva fázu prípravy a plánovania verejného obstarávania, fázu eNotification, ktorá predstavuje on-line zasielanie oznámení na úrad do Vestníka verejného obstarávania, a fázu eTendering, čo je elektronické predkladanie a prijímanie dokladov a ponúk.

Systém EVO je v prevádzke od 30. apríla 2007. Prostredníctvom neho sú zasielané oznámenia o verejnom obstarávaní aj Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev, ktoré sú zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Od odštartovania systému EVO zaregistroval úrad do 15. augusta 2007 celkovo 45 verejných obstarávateľov a 161 osôb oprávnených používať systém EVO v mene verejného obstarávateľa. Úrad tiež v období od januára 2007 do súčasnosti zrealizoval 51 školení na prácu so systémom, v rámci ktorých bolo vyškolených 571 účastníkov.

Po prevzatí systému EVO z MDPT pod správu ÚVO dostal úrad v rámci rozpočtu na rok 2007 sumu 19,7 mil. Sk, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu MDPT. Celkové jednorazové prevádzkové výdavky, ktoré zahŕňali predovšetkým vykonanie bezpečnostného auditu systému, zakúpenie školiaceho servera, antivírusového programu a potrebných certifikátov na prevádzku, dosiahli 2,4 mil. Sk.

Za účelom financovania bežných prevádzkových výdavkov súvisiacich so správou a prevádzkou systému je podľa ÚVO nevyhnutné každoročne vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu úradu vo výške 11,5 mil. Sk. Výška finančných prostriedkov na ďalší rozvoj predstavuje 3,6 mil. Sk. Celkové výdavky vynaložené úradom na správu a prevádzku systému EVO v roku 2007, ako aj bežné prevádzkové výdavky vrátane technického zabezpečenia a mzdové náklady, predstavujú 19,7 mil. Sk.