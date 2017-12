Luxusná hudobná značka Bang & Olufsen bude aj na mobiloch

Značka známa skôr z oblasti vysoko kvalitných hudobných komponentov Bang & Olufsen sa objaví aj v mobilnej brandži. Prichádza Samsung F310 (Serene II) a F330.

20. aug 2007 o 6:30 Ivan Kahanec

Značka známa skôr z oblasti vysoko kvalitných hudobných komponentov Bang & Olufsen sa objaví aj v mobilnej brandži. Samsung totiž pripravuje pre túto spoločnosť dvojicu štýlových modelov F310 a F330. Meno modelu SGH-F310 zatiaľ nie je jasné. V zozname možných mien sú okrem F310 napríklad aj Serene II či Serenata.

Telefóny pripravované pre Bang & Olufsen budú zrejme nie len dobre vyzerať, ale mali by mať všetky špičkové funkcie súčasnosti. Tak napríklad model F310 by mal podporovať siete tretej generácie aj s nadstavbou HSDPA (rýchlosť len 1,8 megabitu za sekundu), mal by mať dotykový displej s rozlíšením 240 x 240 pixelov, 4 gigabajty vnútornej pamäte a prehrávač MP3 a MPEG 4.

Vo výbave modelu F330 bude HSDPA s maximálnou rýchlosťou prenosu dát 3,6 megabitu za sekundu, bluetooth, dvojmegapixelový fotoaparát, displej s rozlíšením 240 x 320 pixelov a podpora pamäťových kariet microSD.

Kedy sa tieto dva štýlové telefóny objavia na trhu zatiaľ nie je jasné.

