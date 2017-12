Zábava na leto s Playstation Network pokračuje

V pokračovaní nášho článku o hrách z Playstation Network sa tentoraz vyberieme na akčnejšie more, ktoré ponúka dostatočne veľa zábavy. Návykovosť je u všetkých veľká, už si len vybrať toho správneho kandidáta.

17. aug 2007 o 13:18 Ján Kordoš

V pokračovaní nášho článku o hrách z Playstation Network sa tentoraz vyberieme na akčnejšie more, ktoré ponúka dostatočne veľa zábavy. Návykovosť je u všetkých veľká, už si len vybrať toho správneho kandidáta.

Calling All Cars

Už z názvu tohto projektu je zrejmé, že hlavnú úlohu v Calling All Cars budú zohrávať autá. V našom prípade by však bolo vhodnejšie zvoliť prirovnanie ku klasickým „angličákom“. Princíp hry je vo svojej podstate jednoduchý a pochopíte behom niekoľkých minút hrania. Zo začiatku to všetko vyzerá ako jedno neskutočné arkádové peklo, kde vidíte svoje vozidlo z pohľadu umiestneného niekoľko metrov nad mapou. Základom je vziať zlodeja a prejsť ním bodovo ohodnotenou bránkou. To, čo sa dá byť jednoduché, je okamžite zrazené na kolená prítomnosťou ďalších "policajtov", ktorí sa snažia o to isté. Kto má po uplynutí časového limitu najviac bodov, samozrejme vyhráva. Stačí už len naštartovať motory a vrhnúť sa do víru akcie. Nezničiteľné autíčka dovoľuje všetky nefér veci, pri ktorých musíte mať ostré lakte, inak skončíte veľmi rýchlo s nulou na konte a frustráciou v hlave. Základom je nebáť sa vraziť do protivníka a získať tak väzňa. Blokovať, využívať skratky a na scénu prídu aj netradičné zbrane. Rozhodne však platí, že sa nezastavíte ani na chvíľu a neustála jazda proti počítačovým protivníkom môže v niektorých prípadoch pôsobiť až chaoticky. Väzňa nebudete mať nikdy v moci dlhšie ako niekoľko sekúnd a celá naháňačka tak pripomína pohadzovanie si horúceho zemiaku. Prostredie je vytvorené v cartoonovej grafike, ktorá sa k podivnému spôsobu hrania hodí a vždy vytvorí príjemnú kulisu. Najprv sa síce musíte zorientovať, odhaliť nástrahy a skratky, no potom už nasleduje len drsná naháňačka. Už z popisu je jasné, že Calling All Cars je primárne koncipovaná ako multiplayer hra a singleplayer slúži len na nacvičenie základnej taktiky. Zábava s viacerými ponúka omnoho viac, avšak stále zostáva nepríjemný pocit z nedotiahnutého konceptu. Celkovo sú štyri mapy, tri zbrane a počet hráčov stanovený na štvoricu, príliš veľkým obmedzením. Akoby si niekto myslel, že jednoduchá zábava vydrží na dlhšiu dobu, no v Calling All Cars nie je ani správne dávkovaná a môže vás, hlavne hneď zo začiatku, okamžite odradiť. Chýba tu totiž niečo, čo by celý koncept spájalo dokopy. Zábavu si s ďalšími hráčmi užijete, to hre nik neberie, avšak niekedy nestačí len dobrá myšlienka, treba ju aj rozvinúť.

HODNOTENIE: 6/10

Nucleus

S poriadnou arkádou budeme pokračovať. Nečakané prekvapenie v podobe klasickej arkády s „raketkou likvidujúcou všetko a všetkých“ sa síce spočiatku zdráhalo vyjsť s kožou na trh, no postupom času sa ukázalo, že pod hrubou vrstvou nevýraznosti sa skrýva tá najčírejšia hrateľnosť. Je úplne jedno, že „príbeh“ nám rozpráva o bojovaní v ľudskom tele proti baktériám, zlým bacilom a všetkou tou háveďou rôznych tvarov. Podobne ako v štýle Geometry Wars, aj v prípade Nucleusu máte obrazovku posiatu všakovakými nepriateľmi a po zadaní úlohy sa spustí kolotoč arkádovej akcie. Všetko búcha, protivníci sa neunúvajú s formalitami a valia sa na vás po desiatkach. A do toho všetko prísny časový limit a často veľmi rýchlo vyprázdňujúci sa ukazovateľ života. Nucleus vsádza na rôznorodosť a je len na vás, ktorú úlohu si z košatého stromu misií napokon vyberiete. Spočiatku budete v niektorých prípadoch zavalení pomerne vysoko nastavenou obtiažnosťou, ale to už býva pri tomto žánri zvykom. Málokedy hranie prerastie do frustrácie, skôr sa drží tradičnej schémy, pri ktorej vás hra drží pri sebe, dáva najavo svoju tvrdosť, no postupným trénovaním sa prebojujete všetkým. To je predsa základ každej kvalitnej arkády. Futuristický dizajn a podivné pozadia poukazujú na odlišnosť od strieľania do vesmírnej hávede a ostatných arkádach. Kúzlo jednoduchosti chvalabohu nevyprchalo a ani sa nestratilo v omáčke okolo.

HODNOTENIE: 7/10

Super Stardust HD

Pri poslednom pánovi na holenie sme strávili neskutočne dlhé hodiny. Možno je to tým, že sme často prejedený AAA titulmi, ktoré ponúkajú všetko možné, až sa v tom postupne začíname strácať a uniká nám podstata čírej hrateľnosti. Ešteže tu máme spojenie klasiky s momentálne najospevovanejšou arkádou a na vrchu ešte štipka vylepšenia s vynikajúcim technickým spracovaním. Poďme však radšej už na predstavenie Super Stardustu HD. Pamätáte si staručké Asteroids? Praotca veľkého počtu arkád? Malá raketa napevno zafixovaná v strede obrazovky ničiaca smrtiace asteroidy a neskôr i mimozemšťania či iné organické podivnosti. Obrovský úspech zožala arkáda Geometry Wars, ktorá len oprášila dobre známe princípy, pritvrdila na množstve objektov v jeden moment na obrazovke a zabalené v lákavom obale málokto zaváhal. O tom istom je aj Super Stardust HD – Asteroids v novom šate. Aby to však nepôsobilo až tak okato, nebudeme lietať na plochej mape, ale v určitej výške nad 3D planétou zostreľujeme všetky tie obrovské šutre, ktoré sa rozpadajú na menšie a menšie kúsky, až ich je tak veľa, že ani netušíte, kam strieľate. Do toho prídu občas na návštevu podivní nepriatelia. Niektorých je milión plus päť a boja sa vašich laserov, iné vám idú okamžite po krku ako votrelec a niektoré dokonca zvládnu aj vystreliť. Lietanie nad planétou a jej následná rotácia je nielen efektná, ale aj príjemne osviežujúca. Vstupňujúca zábava pramení z tak primitívnych princípov, až začíname mať dojem, že nám tento štýl vyhovuje viac ako zmes všetkých možných žánrov. Postupne naberáte násobiče bodov, zbierate vylepšenia pre trojicu zbraní, raz za čas použijete mega-bombu, ktorá zničí všetko vo vašom okolí, inokedy štít či peňažný obnos. Stále je to síce o tom istom – o strieľaní, ale nás to sakramentsky bavilo. Ovládanie sa ničím prevratným neodlišuje od konkurencie. Jednou analógovou páčkou určujete smer letu, druhou smer streľby. Chce to cvik, hlavne v kombinácii so spomínaným lietaním nad trojrozmerným modelom planéty. Snaha dosiahnuť čo najvyššie skóre je v niektorých prípadoch až maniakálna a o to predsa ide. Grafické spracovanie je na skutočne vysokej úrovni a všetky tie nádherné efekty si užijete v príjemnom prevedení. Pre všetkých hravých hráčov povinnosť.

HODNOTENIE: 8/10