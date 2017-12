Polovica Američanov sa nechá oklamať spamom

Microsoft pri nedávnom prieskume zistil, že 58 percent Američanov netuší o tom že existuje spam a všetky došlé správy považujú za seriózne ponuky. Znamená to, že si neuvedomujú možné nástrahy, ktoré im môžu spôsobiť finančné škody.

17. aug 2007 o 8:30 Milan Gigel, (mg)

Znie to šokujúco a je zrejmé, že mnohí z nich sa poučia až na vlastnom nešťastí. Približne 17 percent opýtaných internetistov priznalo, že sa na takéto správy nechalo nachytať. Čo prekvapuje ešte viac je skutočnosť, že štyria z piatich uviedli ako dôvod svojho zlyhania skutočnosť, že firma mala vo svojom mailingu pekné a seriózne logo.

Možno sa to zdá byť zvláštne, ale Slovensko by možno v takomto prieskume nedopadlo o nič lepšie. Našou výhodou však je, že jazyková bariéra už v podvedomí vytvára náznak toho, že ide iba o ďalší spam, ktorý v poštovej schránke nemá čo robiť. Dokázali by sme rozlíšiť seriózne ponuky od podvrhov, ak by boli písané v bezchybnej slovenčine s grafikou a štýlom, ktorý zodpovedá nášmu regiónu?