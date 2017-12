Správca: Sieť súdu bola (vraj) v poriadku

Zásah do podateľne Krajského súdu správca siete vylúčil. Riziko zásahu do e-mailov a prípravy bystrických sudcov bolo podľa už odvolaného správcu siete Krajského súdu v Banskej Bystrici Jaroslava Ďurkova minimálne. Zásah do elektronickej podateľne spisov

16. aug 2007 o 9:50 Daniel Vražda

BANSKÁ BYSTRICA. Riziko zásahu do e-mailov a prípravy bystrických sudcov bolo podľa už odvolaného správcu siete Krajského súdu v Banskej Bystrici Jaroslava Ďurkova minimálne. Zásah do elektronickej podateľne spisov sudcom, o ktorom v utorok informoval minister spravodlivosti Štefan Harabin, vylúčil.

„Ak, tak by to musel robiť človek zvnútra súdu spolu s administrátorom. Musel by to byť niekto, kto detailne pozná, ako aplikácia pracuje,“ povedal. Ďurkov hovorí, že celou kauzou sa rezort len snaží spochybniť podateľne. „Keď si uvedomíte, že na toto neprišiel žiadny novinár, ale eskaluje to ministerstvo, je celkom jasné, že je to úmyselné.“

O diere v sieti informoval rezort v pondelok podvečer, v utorok mal k nej tlačovú besedu minister. Harabin sa netají, že v minulosti upozorňoval na „riziká“ podateľne. Odmieta, že mu ide o zrušenie elektronického prideľovania spisov. Ešte v apríli potvrdil, že systém treba prehodnotiť. Nepovedal ako.

Ďurkovovi nie je jasné, ako informatici rezortu prišli na dieru v sieti. Podľa ministra dostávali už dlhšie signály. Nespresnil však aké.

Správca síce pripustil, že pred súdom bol človek v pozícii, ako keby mal počítač pripojený do siete sudcov. Musel by ale ešte prekonať ochranu a prejsť cez heslá. „V podstate ste v takej pozícii, ako keby ste stáli pred bankomatom s cudzou kreditnou kartou. Máte všetko, nie je to dobrá situácia, ale musíte uhádnuť kód PIN.“ Niektorí počítačoví experti napriek tomu hovoria, že do systému sa dalo dostať.

V nedostatočne zabezpečenom stave bol systém pravdepodobne od júla minulého roku, keď krajský súd presťahovali do dočasných priestorov. Inštaloval ho administrátor, ktorý už na súde nepracuje.

K diere v systéme súdu došlo asi po zapojení bezpečnostných kamier. Dve z nich boli bezdrôtové. Preto nainštalovali bezdrôtové acces (wi-fi) pointy, ktoré neskôr umožňovali prepojenie so systémom súdu. Administrátor zrejme vtedy nenastavil zabezpečenie, alebo sa systém resetoval približne pred mesiacom, keď došlo k výpadku elektrického prúdu. Vtedy sa zariadenia mohli vrátiť do pôvodných výrobných nastavení a administrátor sieť už znovu nezabezpečil.

Ďurkova ministerstvo prepustilo s okamžitou platnosťou. Pod rezort totiž spadajú všetky odbory informatiky krajských súdov. Správca sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá a ak neuspeje, chce svoj prípad riešiť správnou cestou.