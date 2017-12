Zemný plyn - fosília alebo šanca?

V americkom štáte New York v roku 2006 vyťažili 1,5 miliardy kubických metrov zemného plynu. Jeho pôvod obklopuje rúško tajomstva.

16. aug 2007 o 0:00

Podľa klasických predstáv je zemný plyn neobnoviteľným zdrojom energie. To preto, že rýchlosť čerpania mnohonásobne prevyšuje rýchlosť jeho vzniku. Môže sa zo zemného plynu stať obnoviteľný zdroj energie? Niektorí vedci sa domnievajú, že áno.

V americkom štáte New York v roku 2006 vyťažili 1,5 miliardy kubických metrov zemného plynu. Jeho pôvod obklopuje rúško tajomstva. Typické ložiská totiž vznikali pri vysokých teplotách a tlakoch pred miliónmi rokov. Geochemička Jennifer McIntoshová z Arizonskej univerzity v Tuscone sa však snaží zistiť, či tieto zásoby nemajú biogénny pôvod, Povedané inak, či nevznikli za posledných 18 000 rokov pôsobením metanogénov - metánotvorných mikroorganizmov.

"Chceme vedieť, ako dokážu mikróby produkovať metán a či je možné tento proces urýchliť," hovorí McIntoshová. "Biogénny plyn predstavuje obrovský zdroj energie, ktorý by mohol byť potenciálne obnoviteľný počas ľudského života."

Biogénny zemný plyn je vedľajším produktom mikroorganizmov, ktoré rozkladajú organický materiál v močiaroch, na skládkach odpadov, prípadne v tráviacej sústave ľudí. V roku 1993 vedci z Amerického geologického prieskumu (USGS) informovali o občasných nálezoch biogénneho plynu na území USA a odhadli jeho množstvo na 20 percent zo všetkých známych zásob. Mimo amerického územia podobné náleziská hlásia na Sibíri, v Austrálii, Indii a Číne; ich výskyt sa predpokladá v kontinentálnych šelfoch po celom svete.

McIntoshová pátra po tom, ako sa metanogény do ložiska dostanú a či je možné premiestniť ich tam, kde plyn nevzniká. V budúcnosti by mohli slúžiť napríklad veľké ložiská uhlia ako farmy na výrobu biogénneho plynu. Tvorba zemného plynu v priebehu týždňov či mesiacov by znamenala veľký prínos. V porovnaní so spaľovaním čierneho uhlia produkuje o 44 % menej oxidu uhličitého a menej znečisťujúcich látok. (der)