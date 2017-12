Deutsche Telekom plánuje zrušiť ďalšie pracovné miesta

Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom plánuje zrušiť viac pracovných miest, ako pôvodne uvádzala.

15. aug 2007 o 16:22 SITA

FRANKFURT 15. augusta (SITA, AP) - Nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom (DT) plánuje zrušiť viac pracovných miest, ako pôvodne uvádzala, keď koncom roka 2008 vyprší moratórium, na základe ktorého firma v súčasnosti nemôže realizovať tieto opatrenia. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Corinna Kielwein, pričom však neposkytla žiadne konkrétnejšie údaje o plánovanom počte zrušených pozícií. Nemecký denník Berliner Zeitung v stredu zverejnil správu, v ktorej uvádza, že DT chce zrušiť najmenej 2 tis. z celkového počtu 6 500 pracovných miest v svojej centrále v Bonne, ako aj v ďalších nemeckých pobočkách.

Od roku 1995 pritom najväčšia európska telekomunikačná skupina zrušila v priemere 10 tis. pracovných pozícií ročne. V súčasnosti DT zamestnáva viac ako 240 tis. ľudí vo viac ako 50 krajinách. Od júla už spoločnosť presunula približne 50 tis zamestnancov do jej nových divízií. Tento krok prišiel po tom, čo sa DT po 6-týždňovom štrajku koncom júna dohodol s odborovým zväzom Verdi na konkrétnych podmienkach ukončenia štrajku. Odbory súhlasili s predĺžením pracovného týždňa o štyri hodiny na 38 hodín a so znížením platov o 6,5 %. Deutsche Telekom odsúhlasil vyplatiť zamestnancom za zníženie platov jednorazové odmeny a rozšíriť zamestnanecké garancie v týchto divíziách do roku 2012.

Deutsche Telekom pôsobí na slovenskom telekomunikačnom trhu, a to prostredníctvom skupiny Slovak Telekom, do ktorej patrí spoločnosť Slovak Telekom, T-Mobile Slovensko, a.s., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Súčasťou skupiny je aj jej odštepný závod Call Services, o.z. DT vlastní balík v objeme 51 % akcií Slovak Telekomu.