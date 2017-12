Tipy na víkendové surfovanie

Straty a nálezy, hľadanie bankoviek, detské hry a možno i zábava s technologickými hračkami. Povieme vám koľko kofeínu vaše telo znesie, predstavíme očarujúce fotografie a prezradíme, ako si vyrobíte svietiacu paradajku. Také sú tipy pre surfovanie na ten

18. aug 2007 o 0:05 (mg, mag)

to víkend.

Straty a nálezy

Stačí chvíľa nepozornosti alebo drobná nehoda a človek môže vplyvom straty utrpieť nečakanú škodu. Kde avizovať vzniknuté straty a nálezy? Zaujímavým projektom je www.san.sk, kde môžete vyhlásiť nielen hľadanie, ale aj ponúknuť odmenu. Nezabúdajte, nádej zomiera vždy posledná.

Kde sa túlajú peniaze?

Každá bankovka má svoje sériové číslo, ktoré umožňuje sledovať jej pohyb. Internetový projekt www.dengi.sk spája zábavu, odpovede na zvedavosť a netradičnú kratochvíľu v jednom. Zaregistrujte si účet a pravidelne na webe vpisujte sériové čísla bankoviek, ktoré sa vám dostali do rúk. Ak sa v databáze sériové číslo nachádza, zistíte odkiaľ prišla a ďalší budú mať možnosť zistiť, kam odkráčala.

Vráťte sa späť do detstva

Pamätáte sa ešte na magickú tabuľku, ktorá bola z vnútornej strany posypaná zlatým práškom, do ktorého ste pomocou dvoch koliesok vykresľovali obrázky? Na serveri http://www.etchy.org sa nachádza elektronická verzia tejto hračky, ktorú môžete ovládať klávesnicou. Dokážete v digitálnej ére nakresliť to, čím ste excelovali pred rokmi v detstve?

Koľko kofeínu vás zloží na zem?

Kofeínové nápoje sú populárnejšie ako kedykoľvek v minulosti. Nie každý má však dostatočnú predstavu o tom, aby dokázal zhodnotiť, koľko nápoja si pri svojej hmotnosti môže dovoliť vypiť a koľko nie. Niektorí sa obávajú i dvoch šálok espressa, iní sa od rána do večera nalievajú kolou. Kalkulačka na stránke http://www.energyfiend.com/death-by-caffeine/ vám prezradí, aká je situácia.

USB hračky v akcii

Hračiek, ktoré sa pripájajú do USB portu počítača, je na trhu neúrekom. Ak máte dostatok USB rozbočovačov, môžete dokonca všetky pripojiť k svojmu notebooku súčasne. Na webe http://www.frankscubicle.com/ môžete s nimi zažiť trochu zábavy. Poviete Frankovi ktorý gadget má chytiť do rúk a už len sledujete, čo sa deje na obrazovke.

Keď čas zastane

Kde sú hranice možností fotografie? Pravdupovediac nikde. Zachytiť trieštenie objektov v momente, keď má scéna svoj jedinečný ráz, je pre fotoamatéra prakticky nemožné. Pri pohľade na fotogalériu http://www.themorningnews.org/archives/galleries/still_life/ nadobudnete dojem, že sa nepozeráte na fotografie, ale dobre spravenú grafiku. Čo poviete, trúfate si na čosi podobné?

Vyrobte si svietiacu paradajku

Ak sa v dužine paradajky stretne fosfor z hlavičiek zápaliek, bielidlo a peroxid vodíka, z obyčajnej zeleniny sa stane malý zázrak, ktorý v tme žiari. Na serveri http://www.diylife.com/2007/08/14/attack-of-the-glowing-tomatoes/ nájdete nielen podrobný postup, ale aj inštruktážne video. Pozor však na konzumáciu – takto upravené plody rozhodne do žalúdka nepatria.