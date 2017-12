Topcom Butler 4012 – bezdrôtový telefón pre počítač i pevnú linku

Ak je bezdrôtový telefón dostatočne inteligentný, poradí si i s pripojením k počítaču. V takomto prípade je možné počítať s tým, že môžete telefonovať nielen cez pevnú linku, ale i cez internet. Bohužiaľ, vo väčšine prípadov je potrebné počítať s tým, že

ak chcete telefonovať lacno, počítač musí bežať.

Značka Topcom nie je medzi telefónnymi prístrojmi komunikujúcimi s počítačom žiadnym nováčikom.

Na trhu sa objavili najjednoduchšie USB telefóny, bezdrôtové DECT prístroje i stolové telefóny s integrovaným klientom pre Skype. My sme v redakcii otestovali DECT kombo, ktoré si poradí s pevnou linkou i najpopulárnejšími VOIP klientmi určenými pre platformu Windows.

Vyhotovenie pre všedný deň

Telo prístroja i základňa sú vyhotovené s patričnou dávkou precíznosti. Biela farba síce nepôsobí na kancelárskom stole príliš tradičným dojmom, dizajnérskych extrémov sa však výrobca vyvaroval. Čo stojí za povšimnutie je skutočnosť, že vývojári nenechali ergonómiu stranou. Jemne esovito prehnuté telo kopíruje krivky tváre, zaoblený vypuklý chrbát zaisťuje istý úchop.

Telefón svojimi malými rozmermi pohodlne sadne i do útlejšej ruky a ovládanie je vďaka veľkým plastovým tlačidlám klávesnice pohodlné, bez pocitu neistoty. K dobrému dojmu prispieva i to, že povrch je matný s protisklzovou úpravou.

Základňa by mohla byť menšia

I na tom najväčšom pracovnom stole je vždy nedostatok miesta. Ak má telefón slúžiť v každodennom nasadení, je preto dôležité, aby neprekážala ani jeho základňa. Tá je v tomto prípade objemnejšia a masívnejšia, ako je používateľovi milé. Svojimi rozmermi síce v mnohom ostatné modely na trhu nepredbieha, pôsobí však robustným a masívnym dojmom, ktorý svetlé vyhotovenie ešte viac znásobuje.

Pri základni je potrebné počítať s tým, že treba vyriešiť skrotenie trojice káblov. V dosahu musí byť elektrická zásuvka pre pripojenie napájacieho adaptéra, počítať je potrebné s USB káblikom pre prepojenie s PC i s kabelážou od telefónnej linky. Konektory sú prehľadne umiestnené na zadnom paneli základne, vzhľadom na obmedzenú dĺžku USB kábla sa však bez predlžovačky ďaleko od svojho počítača nedostanete.

Úloha základne je zrejmá. Zaisťuje bezdrôtovú komunikáciu medzi „rúčkou“ a komunikačným kanálom, na starosti má i nabíjanie. Ak skončí telefónny prístroj kdesi pod hromadou dokumentov a neporiadku, pomôže pri jeho vyhľadávaní. Stačí jediné kliknutie na tlačidlo PAGE a z telefónu sa ozve pípanie – samozrejme iba vtedy, ak jeho batérie medzičasom nezlyhali.

K základni je možné priradiť súčasne až 5 telefónnych aparátov, čo je praktické pri použití v kancelárii. Základňa slúži i ako jednoduchá ústredňa, ktorá dokáže presmerovať prebiehajúci hovor z jedného telefónu na druhý. Aktivovať je možné i konferenčný hovor.

Inštalácia bez prekvapení, lokalizácia chýba

Inštalačný balíček na dodanom CD slúži na sprevádzkovanie prístroja na platforme Windows. Lokalizácia softvéru zatiaľ chýba, podobne je to i s návodom na používanie. Ten je pribalený vo forme PDF dokumentu v niekoľkých svetových jazykoch.

O sprevádzkovanie telefónu sa postarajú po reštarte nielen ovládače, ale i klientská aplikácia s ikonou na taskbare. V pamäti zaberá 5 megabajtov a jej úlohou je sprostredkovať prepojenie displeja a klávesnice s VOIP klientom. Podporované sú platformy Skype, MSN Messenger, SJ-Phone a Net2Phone, my sme pri testoch použili prvú alternatívu. Jedna drobnosť zostala na pleciach používateľa. Povoliť v Skype používanie klávesových skratiek, aby ovládanie klávesnicou pracovalo spoľahlivo.

Na dvojriadkový displej si musíte zvyknúť

Dvojriadkovému displeju nechýba ani vysoký kontrast, ani modré podsvietenie zaisťujúce čitateľnosť v slabých svetelných podmienkach. Na nie príliš prehľadné zobrazovanie je však potrebné privyknúť si. To čo na prvý pohľad vyzerá ako zmes skratiek z anglických slov po chvíli zoznamovania začína dávať zmysel.

Ovládanie tlačidlami je intuitívne, po pár pokusoch zistíte ako sa pracuje s internetovými kontaktmi, ako sa menia nastavenia či vyzváňacie melódie. Tých je k dispozícii 17 a vybrať si môžete medzi tradičnými zvoneniami i polyfonickými melódiami. Iné nastavenie platí pre prichádzajúce hovory z internetu, iné pre pevnú linku. Ak sa blíži noc, zvonenie môžete jediným tlačidlom umlčať až do rána.

Čo je najpodstatnejšie je uvedomiť si, že obsluha pevnej linky je vo firmvéri plne oddelená od komunikácie cez internet – spoločný je iba telefónny zoznam kontaktov.

Prepojenie na Skype – klasika bez nedostatkov

Spárovanie služieb hlasovej komunikácie s klientom Skype je bezproblémové a pri teste sa naplnili všetky naše očakávania. Displej zobrazuje stav dostupnosti siete, identifikuje prichádzajúci hovor a v ponuke sa zobrazujú kontakty ktoré sú online. Telefonovanie je dostupné ak je cieľom počítač, bezproblémové je aj používanie služby SkypeOut. Možnosť čítania textových správ na displeji neočakávajte, dostupné nie je ani ich odosielanie.

Vďaka akustickému oddeleniu mikrofónu od slúchadla je zvuk čistý a bez nadmerného šumu. Hlasitosť slúchadla je plynule nastaviteľná, pri telefonovaní sme nezaznamenali žiadne nedostatky týkajúce sa kvality zvuku. Tá zostáva stabilná i na niekoľko desiatok metrov, na ktoré sa môžete vzdialiť od základne. Prekážkou nie sú ani steny panelového domu. Praktická je i funkcia mute pre vypnutie mikrofónu.

Pevná linka áno, SMS nie

Pri používaní služieb pevnej linky je možné počítať so základným štandardom, ktorý dnes obslúži akýkoľvek telefón. Identifikácia volajúceho, žurnál hovorov, či prístup k hlasovej schránke sú úplnou samozrejmosťou. Čo však chýba je možnosť odosielania a prijímania SMS správ. Ak vám niekto krátku správu na pevnú linku pošle, budete sa musieť uspokojiť s jej prečítaním pomocou hlasovej syntézy operátora.

Tých so slabším zrakom poteší zobrazovanie čísel s veľkým fontom cez dva riadky, na škodu by však nebolo, ak by bol adresár kontaktov editovateľný cez počítač. Ak ho chcete používať, budete si ho musieť do pamäti preklikať ručne.

Batérie bez problému

Aby bola prevádzka telefónu čo najjednoduchšia, pre napájanie telefónu je použitá dvojica akumulátorov formátu AAA. Pri teste sme sa prepracovali približne k 110 hodinám pohotovostnej prevádzky a 13 hodinám čistého času pre telefonovanie. Nabíjanie v základni nie je najrýchlejšie, plnú kapacitu dosiahnu batérie približne po 7 hodinách.

Výhodou štandardizovaných batérií je ich dostupnosť. Ak sa opotrebujú, nie je problém so zháňaním náhrady a ak ste omylom zabudli telefón cez noc nabiť, môžete siahnuť po náhradnom páre batérií bez toho, aby bola vaša komunikácia obmedzená.

Technické parametre: Komunikačný štandard: DECT, GAP * Frekvenčný rozsah: 1880-1900 MHz * Kanály 120 duplexných * Modulácia: GFSK * Kodek: 32 kb/s * Dosah: 50 metrov v interiéri, 300 m na voľnej ploche * Napájanie 2x600 mAh AAA * Výdrž: 120/13h

Verdikt: šikovný, treba si naň zvyknúť

Topcom Bulter 4012 USB VoIP je telefón dobre zvládnutý po konštrukčnej stránke, vývojári firmvéru by však mohli spraviť úpravy v dialógu na displeji, aby bola obsluha zrejmá už pri prvom stretnutí a používateľ sa zaobišiel i bez krátkeho nahliadnutia do manuálu. Kvalitu zvuku je možné hodnotiť veľmi dobre, bez problémov je zvládnutá i plná integrácia do služieb VoIP klientov. Čo však obmedzuje použiteľnosť tohto telefónu pri používaní pevnej linky je skutočnosť, že nepodporuje prácu s SMS správami.