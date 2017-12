Zlatý - nezlatý Sony Ericsson W880i vraj príde 14. augusta spolu s ďalšími modelmi

Zajtra, 14. augusta, by mal Sony Ericsson predstaviť zlatý variant telefónu W880i. Pôjde iba o farebný variant, nie o skutočne pozlátený telefón.

13. aug 2007 o 13:41 Ivan Kahanec

Informáciu priniesol server mobil.cz s odvolaním sa na Se-nse.net. Zadná strana telefónu by mala byť hnedo-oranžová.

Zlatý walkman W880i by mal exkluzívne predávať Vodafone. Recenzia Sony Ericssonu W880i.

Sony Ericsson by mal podľa viacerých zdrojov predstaviť 14. augusta niekoľko telefónov. Medzi nimi telefóny s kódovým označením Victoria a Veronica. O telefóne Veronica sa nám nepodarilo získať detaily, no server esato.com priniesol niekoľko detailov o Victorii. Pôjde o 14 milimetrov hrubý telefón s 1,9 palcovým QVGA displejom (320 x 240 pixelov), ktorý bude patriť do série Cyber-shot. Pôjde teda o kvalitný fotomobil.

Informácie o nových modeloch Sony Ericssonu prinesieme hneď ako ich výrobca zverejní.