O2 si zaregistrovalo nové predvoľby - 0940, 0944 a 0948

13. aug 2007 o 13:26 Ivan Kahanec

Okrem predvoľby 0949, ktorú dnes O2 využíva, si spoločnosť zaregistrovala aj ďalšie tri predvoľby - 0940, 0944 s 0948. V rámci každej predvoľby môže operátor využívať necelý milión telefónnych čísel.

Server MobilMania.sk tvrdí, že O2 začne ponúkať telefónne čísla s predvoľbou 0948 už onedlho. Klienti si navyše budú môcť číslo bezplatne vybrať.

Predvoľby jednotlivých operátorov:

Operátor Predvoľby Orange 0905, 0906, 0907, 0908, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919 T-Mobile 0901 (NMT), 0902, 0903, 0904, 0910, 0911, 0912, 0914 O2 0940, 0944, 0948, 0949

Predvoľba v telefónnom čísle nemusí špecifikovať operátora:

Predvoľba v čísle však nemusí hneď znamenať jeho príslušnosť k operátorovi. Kompletné telefónne čísla si totiž môžu klienti prenášať medzi mobilnými operátormi. Znamená to, že napríklad číslo s predvoľbou T-Mobilu 0903 123 456 môže mať zákazník Orangeu. Operátori na túto skutočnosť upozornia pri každom hovore, ktorý smeruje do inej siete, ako by volajúci predpokladal. Prenesených telefónnych čísel v súčasnosti nie je veľa. Rádovo ide o šesť až sedem tisíc. Navyše, zatiaľ nie je možné preniesť si číslo k O2 a od O2.