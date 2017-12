Ako telefonovať cez Skype s komfortom?

Telefonovanie cez Skype môže byť rovnako pohodlné, ako telefonovanie cez mobil. Všetko sa odvíja nielen od toho, aké rýchle internetové pripojenie máte, ale i od toho, akým hardvérom sa vyzbrojíte. Niekomu stačí jednoduchý analógový headset na kábliku, in

11. aug 2007 o 15:53 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

í si doprajú bezdrôtový telefón. Ponuka na trhu je viac ako štedrá, pripravili sme pre vás prehľad riešení.

Pravidelne aktualizujte softvér

I keď sa vám môže zdať, že nová verzia klienta vám nič prevratné neprinesie, mali by ste vedieť že úpravy sa dejú i vo funkciách, ktoré sú navonok neviditeľné. Vývojári nepretržite pracujú na zdokonaľovaní kodeku pre hlas a video, takže každá nová verzia softvéru so sebou prináša i vyššiu kvalitu komunikácie. Nezabúdajte však na to, že všetky vylepšenia pocítite na vlastné „uši a oči“ iba vtedy, ak bude mať najnovšiu verziu klienta nainštalovaná i protistrana.

Notebooku chýba súkromie

Takmer každý notebook na trhu je dnes vybavený mikrofónom a reproduktormi. Pravdupovediac, pre telefonovanie toho viac netreba. Nutné je však počítať s dvomi podstatnými obmedzeniami. Prvým je nulové súkromie. Ak sa rozhodnete prijať hlasový hovor, obsah komunikácie budú počuť všetci okolo vás. Druhým obmedzením je spätná väzba. Ak je mikrofón nevhodne umiestnený, vznikať môže pískanie a ruch s ktorými si softvér neporadí. Vyšší je i objem prenášaných dát. Mikrofón sníma s rovnakou intenzitou váš hlas, i ruch okolia.

Verbatim PC/H - 240 Sk

Analógový headset „za babku“

Najjednoduchšou výzbrojou na telefonovanie je analógový káblikový headset. Ide zväčša o kombináciu slúchadla s mikrofónom, ktorá sa k počítaču pripája káblikom s dvoma jack koncovkami. Mnoho pohodlia si síce neužijete, toto riešenie však za pár korún ponúka súkromie. Káblik vás od počítača nepustí a ak vám na ucho nesadne, užijete si viac nepokoja ako pohodlia. Headset nie je ničím iným, ako predĺženou rukou mikrofónu a reproduktorov notebooku. Niektorí výrobcovia pribaľujú takéto headsety k webkamerám.

Logitech Mobile Express - 940 Sk

Bezdrôtový bluetooth headset

Ak je počítač vybavený bluetooth modulom, pri telefonovaní je možné využiť ľubovoľný bluetooth headset. Po jeho spárovaní s PC je potrebné v Skype nastaviť headset ako audiozariadenie pre komunikáciu, doplnkové funkcie, akými je zdvíhanie telefonátov však neočakávajte. Výhodou bluetooth headsetu je možnosť pohybovať sa po miestnosti a skutočnosť, že kým v reproduktoroch počítača hrá hudba, vy počujete v headsete iba komunikáciu. Niektoré headsety na trhu je možné spárovať s niekoľkými zariadeniami súčasne. To znamená, že rovnaký headset umožní telefonovanie cez Skype i prijímanie hovorov z mobilu bez toho, aby ste museli stále čosi prestavovať.

ACUTAKE DarkSkype 1 - 540 Sk

USB telefón je dobrou voľbou

USB telefón je cenovo dostupným riešením, ktoré v jedinej krabičke spája klávesnicu, mikrofón, reproduktor, zvukovú kartu a niekedy i displej. Pomocou USB telefónu je možné popri telefonovaní vytáčať čísla kontaktov, prijímať a skladať hovory. Ak je vo výbave i displej, zobrazí sa na ňom identifikácia kontaktu pri prichádzajúcom hovore, ako aj dostupnosť vašich priateľov a obchodných partnerov. Pre sprevádzkovanie USB telefónu treba vo väčšine prípadov okrem ovládača i obslužný softvér a v Skype povoliť ovládanie klávesnicou. Telefóny sú vybavené vlastným bzučiakom pre ohlásenie prichádzajúceho hovoru, mnohé z nich umožňujú meniť melódie.

Genius Navigator 380 - 870 Sk

Cestovná výbava do terénu

Pre mobilných používateľov, ktorým prekáža každý gram výbavy navyše, je dobrým doplnkom hybridná myš, ktorá po vyklopení sprístupní telefón na komunikáciu.

Malé véčko ergonómii myši neuškodí, telefonovanie je vďaka integrovanej klávesnici pohodlné. Displej vo väčšine prípadov vo výbave nenájdete a pravdupovediac, s notebookom na kolenách ho pravdepodobne potrebovať nebudete. Elegantné riešenie poteší ľudí, ktorí majú radi praktické veci.

Topcom BUTLER 4012 - 1750 Sk

Bezdrôtový telefón pre Skype a pevnú linku

V kancelárii i v domácnosti môže padnúť vhod, ak je možné telefonovanie cez Skype skombinovať s používaním pevnej linky. Na trhu je množstvo bezdrôtových DECT telefónov, ktoré je možné pomocou USB konektora pripojiť k počítaču a konektorom RJ11 k pevnej linke. Nevýhodou je, že pre použitie Skype musí byť počítač vždy zapnutý, výhodou je skutočnosť, že si sami zvolíte, ktorým kanálom uskutočníte telefónny hovor. Ak používate službu SkypeOut, ide o atraktívne riešenie na všedný deň. Výdrž batérií je bezproblémová, vaši priatelia si ani len nevšimnú, že v ruke nedržíte obyčajný telefón pre pevnú linku.

Topcom WEBT@LKER 5000 - 5799 Sk

Stolový telefón počítač nepotrebuje

Ak sa Skype stane najpoužívanejším nástrojom pre komunikáciu, praktickým spoločníkom sa stáva stolový telefón, ktorý prítomnosť počítača nevyžaduje. Pomocou ethernet kábla alebo cez WiFi bránu sa pripája priamo k internetu a prostredníctvom veľkého farebného displeja ponúka prístup ku všetkým funkciám, ktoré Skype ponúka. Ide o inteligentný telefón ktorý využíva silu internetu, riešenie je ideálne hlavne do kancelárií. A ako systém funguje? Vo vnútri je zabudovaný miniatúrny počítač prevádzkujúci platformu Windows CE, na ktorej beží samotný klient.

Belkin WiFi phone - 4800 Sk

WiFi telefón

Kde je prvoradou prioritou mobilita, tam pomôže káble odstrihnúť WiFi telefón. S menším displejom vo výbave a slabším komfortom ponúka všetky funkcie ako stolový telefón, jeho výhodou však je, že vás k pracovnému stolu nepriviaže žiadnou kabelážou. Pri takomto telefóne netreba podceňovať to najdôležitejšie. Výdrž jeho batérií a citlivosť WiFi modulu. Inak sa môže stať že v najkritickejšej situácii skončíte bez spojenia. Popularita tohto riešenia narastá i napriek vyššej cene, telefóny je možné zvyčajne použiť i na letiskách, v kaviarňach a obchodných centrách, kde je dostupný bezdrôtový internet.

HP iPAQ hw6915 - 18900 Sk

Skype na mobile

Dnes už nestoja prekážky v ceste ani tomu, aby bolo možné Skype prevádzkovať na mobilnom zariadení. Vybrať si môžete zo širokej škály vreckových PDA počítačov vybavených potrebnou konektivitou, klient je dokonca dostupný i pre niektoré Nokie, či hybridy akými sú zariadenia Qtec či HP.

Ak však chcete cez klienta telefonovať, zväčša sa bez WiFi konektivity nezaobídete. GSM sieť je však cenná pre textovú komunikáciu.

Nokia N800 - 14000 Sk

Prenosné zariadenia čaká boom

V súvislosti s mobilným používaním internetu sa na trhu objavuje čoraz viac vreckových zariadení, ktoré umožňujú surfovanie, prístup k elektronickej pošte a prevádzkovanie Skype.

Ide o akúsi alternatívu k PDA počítačom, ktorá je optimalizovaná práve pre internet. V súčasnosti je dostupná Nokia N800 postavená na báze Linuxu, zaujímavým zariadením prispelo do hry i Sony. Ide o novinku, ktorá na seba nenechá dlho čakať. Opäť však treba vyriešiť to hlavné - výdrž batérií.

Genius Look 1320 - 845 Sk

Na kameru nezabúdajte

Neoddeliteľnou súčasťou hlasovej komunikácie je aj prenos videa. I tá najlacnejšia webová kamera má dostatočné parametre na to, aby ju bolo možné použiť pri telefonovaní pre doplnenie zvuku obrazom. Nová verzia Skype so sebou priniesla možnosť uchovávania obrázkov z prenášaného videa jediným kliknutím, pravdepodobné je, že v dohľadnej dobe pribudne možnosť nahrávania videoodkazov, ktoré sa zobrazia vo vašom profile ako vyjadrenie vašej nálady.