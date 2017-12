Samsung SGH-G600: konečne špičkový fotomobil od Samsungu

Samsung doteraz za svojimi rivalmi z pohľadu fotoaparátov v mobiloch zaostával. Model G600 však kórejského výrobcu vyšvihol na špičku k Nokii a hlavne Sony Ericssonu.

17. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Samsung doteraz za svojimi rivalmi z pohľadu fotoaparátov v mobiloch zaostával. Model G600 však tohto kórejského výrobcu vyšvihol k Nokii a hlavne Sony Ericssonu. Samsung G600 však nei je len fotomobil. Ponúka aj hudobný prehrávač či prehliadač dokumentov. Skrátka, využije ho každý. Jedinou chybičkou krásy G600 je, že sa podľa posledných informácií nebude na Slovensku predávať.

Dizajn a klávesnica

Samsung SGH-G600 nemá žiadne dizajnové prvky, ktoré by sme už nevideli, a to aj spolu, na iných telefónoch tejto značky. Ide o štandardný slider, teda telefón s vysúvacou konštrukciou, s rozmermi 102 x 47,8 x 14,9 milimetra a hmotnosťou 105 gramov. Ide teda o pomerne veľký slider, jeho veľkosť je porovnateľná s telefónmi klasickej konštrukcie. Veľkosť však výrobcovi umožnila osadiť do telefónu rozmerný displej a pomerne veľké ovládacie tlačidlá.

video //www.sme.sk/vp/912/

Na prednej strane telefónu je okrem displeja ešte svetelný senzor, ktorý sa stará o silu podsietenia podľa okolitého svetla, mriežka reproduktoru a ovládacie klávesy. Okolo displeja ešte je priestor, aby mohol mať telefón rozmernejší displej. Na ľavej bočnej strane je dvojica tlačidle na ovládanie hlasitosti a krytý konektor pre nabíjačku a handsfree. Na pravej strane je spúšť fotoaparátu a krytý šachta pre pamäťové karty. Takmer celú zadnú stranu tvorí kryt batérie, ktorá však zaberá len niečo viac ako polovicu jeho veľkosti. Kryt batérie ide dole pomerne ľahko a aj celá výmena SIM karty je rýchla. Po vysunutí telefónu sa ukáže alfanumerická klávesnica a vzadu objektív fotoaparátu s bleskom. Výhodou tohto riešenia je, že je objektív chránený nepriaznivým vplyvom počasia.

Vysúvací mechanizmus je dostatočne tuhý, aby sa telefón nevysúval sám, ale zároveň nie je príliš tuhý, aby bolo ťažké telefón vysunúť. Konštrukcia telefónu je pevná a nevŕzga.

Klávesnica je vynikajúca. Jednotlivé klávesy sú dostatočne veľké, majú primeraný zdvih aj tuhosť. Pomerne pohodlne sa stláčajú aj klávesy 1, 2 a 3, ktoré sú niekedy pri slideroch problematické. V prípade G600 je to tak na hrane - keby bolo okolo nich o niečo menej priestoru, už by sa s nimi pracovalo zle.

Displej

Displej ponúka súčasný štandard medzi špičkovými telefónmi. Ide o aktívny TFT displej, ktorý na ploche 2,2 palca zobrazí 240 x 320 pixelov a 16 miliónov farieb. Čitateľnosť displeja je pomerne dobrá, treba si však zvoliť svetlú a kontrastnejšiu tému. Pri tmavej téme nebolo čítanie informácií na displeji práve najľahšie. Tradične ako pri iných Samsungoch môžeme povedať, že displej zobrazuje farby jasne a verne.

Ovládanie

Ovládanie telefónu je rovnaké, ako pri väčšine iných modelov Samsungu. Ako každý telefón tohto výrobcu, aj G600 klame používateľa funkciou prehliadača umiestnenou v tlačidle potvrdenia voľby. Ostatní výrobcovia zvyknú na toto tlačidlo dávať vstup do menu. Telefón sa ovláda veľkým päťsmerovým tlačidlom a dvomi funkčnými tlačidlami, ktoré dopĺňa tlačidlo na vymazávanie „C". Hovory sa ovládajú červeným a zeleným tlačidlom.

Menu a operačný systém telefónu

Menu Samsungu G600 prináša niekoľko noviniek, s ktorými sme sa predtým nestretli. Tak napríklad hlavné menu. Témou sa dá zmeniť tak, že v hornej časti sa zobrazuje štandardná matica ikon, ktoré sú ale zmenšené. V spodnej časti sa zobrazuje svolená ikona s popisom a v pozadí sú ikony, ktoré sa nachádzajú na matici vedľa zvolenej ikony. Pohyb medzi ikonami sa efektne animuje. Okrem toho možno nastaviť typ prechod z menu do menu. Je tu napríklad posúvanie zo strany, efekt, keď sa dve polovice prisunú z bokov, efekt, keď sa nové menu zväčší zo stredu a prelínanie. (Pozri video.)

Menu teda tvorí matica 12 ikon a každé ďalšie submenu je vo forme zoznamu s číslom na začiatku. Pomocou stláčania príslušných číslic sa možno v menu pohybovať rýchlejšie, ako pohybom kurzora. Pohyb v menu je pomerne rýchly, no rôzne efekty ho mierne spomaľujú.

Operačný systém telefónu je uzatvorený.

Funkcie

Telefón má všetky funkcie vyššej triedy telefónov. Medzi nimi napríklad kalendár, diktafón, editor fotografií, poznámkový blok, svetový čas, konvertor, kalkulačku, časovač či stopky. Telefón má aj prehliadač dokumentov doc, xls, ppt a pdf.

Telefónny adresár

Do telefónneho adresára G600 vojde 1000 kontaktov a ku každému z nich možno priradiť množstvo informácií - niekoľko telefónnych čísel, e-mailovú adresu, obrázok, melódiu, dátum narodenia či poznámku. Jednotlivé kontakty sa v zozname zobrazujú ako meno a telefónne číslo. Oba zoznamy - ten na SIM karte a ten v telefóne - sa zobrazujú spolu. Pri zozname kontaktov sa hneď zobrazuje aj vyhľadávací box, do ktorého možno napísať 20 písmen. Po zadaní písmena sa kurzor hneď presunie na zodpovedajúci záznam. Ak napíšete ďalšie písmeno a žiaden záznam nevyhovuje, kurzor sa už nepohne.

Správy

Z telefónu možno odoslať SMS, MMS aj e-mailové správy. Editor SMS a MMS správ je pritom spoločný a podľa potreby sa presne z SMS na MMS. Pri písaní správy sa odpočítava počet znakov a počet SMS. Jeden text môže obsahovať 1836 znakov, čo znamená 12 SMS správ. Pri písaní správy možno využiť slovník T9.

E-mailový klient poskytuje štandardné funkcie, podporuje protokoly POP3 aj IMAP4 a má aj automatickú kontrolu schránky v zadanom intervale.

Multimédia

Hoci nie je G600 multimediálny telefón, ale skôr manažérsky, má hudobný prehrávač, video prehrávač a FM rádio. Hudobný prehrávač si poradí s bežnými formátmi ako MP3, AAC, AAC+, e-AAC+ a WMA. Jednotlivé skladby triedi podľa autora, žánru a albumu. Okrem toho si poradí aj s paylistami a s podcastom. Na vylepšenie zvuku má prehrávač ekvalizér, ktorý ponúka jedenásť nastavení. Tie však nemožno upravovať.

Telefón má aj editor obrázkov, ktorý umožňuje jednoduché úpravy.

Java

Telefón podporuje aplikácie v jave, v telefóne je prostredie vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

Telefón nepodporuje siete 3G a tak sa musí používateľ uspokojiť s GPRS a EDGE triedy 10. To znamená maximálnu možnú rýchlosť 236 kilobitov za sekundu. Na bežné využitie to stačí, no v súčasnosti je to už pomalé spojenie.

Na pripojenie telefónu k počítaču slúži bluetooth vo verzii 2.0 a s profilom A2DP na pripojenie stereo slúchadiel. Okrem toho je tu USB kábel. Telefónu chýba Wi-Fi aj infraport.

Pamäť v telefóne pojme cca 55 megabajtov dát. Nie je to veľa, no túto pamäť možno rozšíriť pomocou pamäťových kariet microSD/TransFlash.

Fotoaparát

Samsung zabudoval do modelu G600 fotoaparát porovnateľný so súčasnou špičkou na trhu. Konkurenciou v tomto je pre G600 zatiaľ len Nokia N95 či Sony Ericsson K850i, ktorý ešte nie je na trhu. Okrem rozlíšenia 5 megapixelov (2560 x 1920 pixelov) má G600 aj automatické ostrenie a blesk. Zaostrovanie je pritom pri takýto vysokých rozlíšeniach nutnosťou, veď načo by komu bola fotografia vhodná na formát A4 keby bola rozmazaná.

Fotoaparát G600 možno používať len keď je telefón vysunutý. Fotiť pritom možno jeden záber, viacero záberov, panorámu či makro. K dispozícii je samozrejme nastavenie veľkosti fotografie, časovač, farebné efekty (čiernobiely, sépia, negatív, embosovanie, náčrt, antický efekt, šedá, modrá, červená, zelená a kontrast), vyváženie bielej či nastavenie citlivosti snímača ISO. Počas fotenia si môže používateľ nechať zobraziť všetky technické informácie, vodiace čiary alebo len základné ikony. Fotenú scénu možno približovať a zosvetľovať.

V širších nastaveniach možno nájsť aj také vymoženosti, ako nastavenie merania expozície (maticové, vyvážené na stred, bodové).

Poteší aj vysoká kvalita záznamu videa. Rozlíšenie 640 x 480 hovorí za všetko. Toto rozlíšenie už má aj reálne využitie na počítači. Aj pri snímaní videa sú k dispozícii farebné filtre či vyváženie bielej. Video nahráva vo formáte MP4 aj 3GP. Video s dĺžkou 25 sekúnd v najvyššej kvalite malo necelých 5 megabajtov. Kvalita videa je však vynikajúca, rovnako ako kvalita fotografií.

Uverejnené fotografie majú znížené rozlíšenie na 800 x 600 pixelov.

Batéria

V telefóne je batéria typu Li-Ion s kapacitou 880 mAh. Výrobca sľubuje maximálnu výdrž niekde na úrovni 300 hodín stand-by respektíve 3,5 hodiny hovoru. V praxi nám pri bežnom využívaní telefón vydržal tri až štyri dni bez vypínania v noci. Výdrž jemne predlžuje aj svetlocitlivý senzor, ktorý ovláda intenzitu podsvietenia.

Celkové hodnotenie

Samsung SGH-G600 je telefón veľmi podobný D900 a D900i. Po dizajnovej stránke sa nám G600 páčil a po grafickej stránke nás zaujalo aj menu. Veľkým lákadlom tohto telefónu je 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostrením. Čo by sme však mohli telefónu vytknúť je absencia 3G/UMTS. Inak teda musíme povedať, že je škoda, že sa G600 nakoniec na slovenský trh nedostane.