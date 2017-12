Nokia 6110 Navigator: konečne poriadna navigácia v mobile

Mobilný telefón Nokia 6110 Navigator je veľmi slušný mobilný telefón s citlivým prijímačom GPS. S týmto telefónom sa už nikdy nestratíte.

13. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Keď sme v MOBIL.SME.SK dostali na test Nokiu 6110 Navigator so vstavaným GPS, obávali sme sa, že budeme mať podobné problémy pri rozbehávaní navigácie, ako pri modeli N95. Dlhodobejšie skúsenosti viacerých používateľov N95 ukázali, že na získanie pozície treba čakať podstatne dlhšie, ako je bežné pri samostatných navigačných zariadeniach. Model 6110 Navigator nás však potešil a našu aktuálnu polohu zistil vždy pomerne rýchlo. Aká teda je Nokia 6110 Navigator?

Dizajn a klávesnica

Prvá vec, ktorá na Nokii 6110 Navigator zaujme, je veľkosť telefónu. Ide síce o slider, no prístroj z toho neťaží. Šírka a výška telefónu sú podobné, ako pri telefónoch klasickej konštrukcie a hrúbka je dokonca väčšia. V číslach: 101 x 49 x 20 milimetrov. Hmotnosť telefónu tiež nepatrí k najnižším - 125 gramov. Hmotnosť ani rozmery telefónu nám veľmi neprekážali, no predsa mohol byť o niečo tenší a ľahší.

Dielenské spracovanie telefónu mohlo byť aj lepšie. Telefón má zväčša plastový kryt, ktorý len na okolí displeja nahradil hliník. Telefón pri stlačení jemne praskal a vŕzgal a zadný kryt batérie nedoliehal úplne presne. Výsuvný mechanizmus je pomerne tuhý, čo nám neprekážalo. Používateľ si však musí zvyknúť na to, že prst treba opierať nie pod displejom, ale na spodnej časti prednej časti telefónu. Potešil nás mechanický kryt objektívu, ktorý ho chráni. Je zároveň aktívny, takže sa po jeho otvorení spustí automaticky fotoaparát.

video //www.sme.sk/vp/909/

Na prednej strane telefónu je okrem displeja aj videokamera pre videohovory a ovládacie tlačidlá. Nad displejom je ešte senzor citlivý na svetlo, ktorý reguluje podsvietenie displeja a klávesnice. Na ľavej bočnej strane je používateľské tlačidlo a vedľa neho sú konektor pre miniUSB a slot pre pamäťovú kartu. Aj konektor aj slot sú chránené vyklápacím plastovým krytom. Nám sa viac pozdáva gumený kryt, ktorý sa nezlomí tak ľahko, ako plastový. Na pravej strane je dvojica tlačidiel na ovládanie hlasitosti a spúšť fotoaparátu. Na hornej strane je dvojica konektorov pre nabíjačku a 2,5 mm jack. Na spodnej strane je tlačidlo na uvoľnenie zadného krytu batérie. Celú zadnú stranu telefónu tvorí kryt, na ktorom je mriežka pre stereo reproduktory a kryt fotoaparátu. Pod krytom je objektív a blesk. Snímanie zadného krytu nie je práve najľahšie, no mali sme v rukách už aj omnoho horšie prípady. Po vysunutí telefónu sa ukáže klávesnica a zozadu vidieť umiestnenie GPS modulu.

Klávesnica na Nokii 6110 Navigator má jeden nedostatok. Je ním fakt, že sú klávesy vo vrchnom rade (čísla 1, 2 a 3) príliš blízko vysunutej vrchnej časti a nestláčajú sa teda rovnako pohodlne, ako ostatné. Tuhosť a zdvih kláves je primeraný rovnako ako aj ich veľkosť. Ovládacie tlačidlá fungujú taktiež veľmi dobre.

Displej

K displeju nemáme žiadne výhrady. Patrí k súčasnej špičke - má rozlíšenie 240 x 320 pixelov, je aktívny typu TFT a zobrazí 16 miliónov farieb. Je jemný, farby zobrazuje verne a je dobre čitateľný na priamom slnku.

Ovládanie

Na ovládanie Navigatora slúži štvorsmerné tlačidlo s potvrdzovaním uprostred, tlačidlo pre vstup do menu, tlačidlo na vymazávanie a dvojica kontextových kláves. Nechýbajú ani klávesy na prijatie a odmietnutie hovoru. Nokia v prípade 6110 Navigator nahradila tlačidlo s ceruzkou na prácu s textom za tlačidlo na rýchle spustenie navigácie.

Menu a operačný systém telefónu

V telefóne je operačný systém Symbian vo verzii 9.2 s prostredím S60 3.1 a s Feature Packom 1. Na základnej obrazovke je aktívny desktop. Ten tvorí rad ikon, ktoré sú nastaviteľné a nadchádzajúce udalosti v kalendári. V hlavnom menu sa naraz zobrazuje 12 ikon. Ako aj pri iných modeloch so Symbianom je možné ikony premiestňovať medzi sebou. Dajú sa vytvárať aj nové adresáre a do nich možno ikony presúvať. Tým sa vytvárajú akési submenu, ktoré sú rovnaké, ako hlavné menu. Rozdiel nastane až po vstupe napríklad do správ či nastavení. Tu je ponuka v tvare zoznamu s ikonou na začiatku každého riadku. Hlavné menu nemusí mať tvar matice alebo zoznamu. K dispozícii je aj usporiadanie ikon do tvaru podkovy či písmena „v".

Pohyb v menu je rýchly, čakať treba jedine pri spúšťaní niektorých náročnejších aplikácií.

Funkcie, kontakty a správy

Okrem základných manažérskych funkcií, ako je kalendár, stopky, kalkulačka či budík, má 6110 Navigator aj QuickOffice, PDF čítačku a program na sledovanie športových výkonov. V rámci balíka QuickOffice je word, excel a powerpoint.

Kto si aktualizuje a zakúpi novšiu verziu aplikácie QuickOffice, môže dokumenty aj upravovať.

Používateľ si môže zadať niekoľko budíkov, ktoré sa môžu opakovať vo vybraných dňoch.

Telefónny adresár v telefóne je viacpoložkový a jeho kapacita je obmedzená len voľnou pamäťou v telefóne. Pri vyhľadávaní podľa písmen sa filtrujú kontakty, pri ktorých vyhovuje zadanej postupnosti znakov priezvisko alebo krstné meno. Telefón pracuje s adresárom v telefóne a na SIM karte osobitne. Adresár možno synchronizovať s Outlookom v počítači, aj so vzdialeným serverom.





Z telefónu možno posielať SMS, MMS a e-mailové správy. E-mailové konto sa vytvára pomocou tzv. wizarda, kedy sa jednotlivé dôležité údaje vypĺňajú postupne. Využiť sa dá protokol POP3 alebo IMAP4. Na odosielanie správ slúži SMTP. V telefóne môže používateľ sledovať niekoľko e-mailových schránok.

Pri písaní SMS správ sa zobrazuje okrem textu a telefónneho čísla príjemcu aj počet ostávajúcich znakov a počet správ, do ktorých sa text pri odosielaní rozdelí.

Editor MMS správ je jednoduchý a podobá sa na editor SMS správ. Rozdiel je len v tom, že sa tu zobrazuje objem správy v kilobajtoch a počet listov správy. Do správy možno pridať obrázok, fotku, video alebo zvukový klip.

Pri písaní správ je k dispozícii slovník T9.

Navigácia GPS

Nokia 6110 Navigator, ako to už názov napovedá, má vstavanú GPS navigáciu. Nokia v tomto prípade použila vlastný navigačný softvér. Ten dokáže okrem zobrazenia aktuálnej polohy používateľa aj vypočítať trasu medzi dvoma bodmi a potom hlasom viesť. Telefón prepočítava polohu na mape podľa zvoleného módu - auto alebo chodec. Niekedy to však môže otravovať, najmä keď cestujete vlakom. Vtedy sa program snaží ukazovať polohu na ceste, pričom reálne má byť na železničnej trase. Toto môže vyriešiť podrobnejšia mapa, ktorá by zahŕňala aj koľajnice. Pri pohybe v meste ukazoval telefón našu polohu pomerne presne.

Spustená navigácia, najmä v prípade, že je stále rozsvietený displej, vyčerpáva veľa energie z batérie. V prírode je teda lepšie navigáciu zapínať len v prípade potreby.

Multimédia a java

Telefón má v štandardnej výbave hudobný prehrávač, ktorý si poradí s formátmi MP3, MP4, AAC, e-AAC+ a WMA. Na vylepšenie zvuku je k dispozícii ekvalizér so štyrmi nastaveniami, no používateľ si môže pridávať ďalšie. Nastaviť sa ešte dá rozšírenie sterea, zvýraznenie basov či ozvena. Samozrejmosťou je náhodný režim prehrávania a opakovanie jednej alebo všetkých skladieb. Nechýba ani hudobná knižnica.

V telefóne je vstavané aj FM rádio, RealPlayer na prehrávanie videa a Adobe Flash 2.0. Telefón dokáže aj nahrávať zvukový záznam.

V telefóne možno spúšťať okrem aplikácií pre Symbian aj Java aplikácie. Prostredie je vo verzii MIDP 2.0.

Dáta a pamäť

V telefóne je 40 megabajtov pamäte pre používateľské dáta. Túto pamäť možno rozšíriť pamäťovou kartou microSD až do dvoch gigabajtov, v balení je karta s kapacitou 512 MB. Na pamäťových kartách sú uložené aj mapy.

Na pripojenie k internetu slúži v Nokii 6110 Navigator GPRS a EDGE triedy 32. Omnoho zaujímavejšie je pripájanie sa v sietí 3G. Vďaka podpore HSDPA v nej totiž možno prenášať dáta rýchlosťou 3,6 megabitu za sekundu.

Na prenášanie dát medzi telefónom a počítačom je k dispozícii bluetooth a dátový USB kábel. Bluetooth je vo verzii 2.0 a podporuje aj profil A2DP pre pripojenie stereo slúchadiel.

Fotoaparát

Kým s ostatnými funkciami telefónu sme boli spokojní, fotoaparát je menším sklamaním. Ponúka rozlíšenie 2 megapixely, ale nemá automatické zaostrovanie. Na fotografiách to potom samozrejme vidieť. Na svoje možnosti robí telefón priemerné fotografie.

Pri fotení je k dispozícii blesk aj nočný režim. Okrem toho možno využiť mód pre fotenie panorám. Nastaviť sa ešte dá vyváženie bielej, farebný tón či samospúšť. Telefón má aj digitálny zoom. Fotiť možno aj prednou kamerou, ale len v rozlíšení 320 x 340 pixelov.

Zverejnené fotografie sú v zníženom rozlíšení 800 x 600 pixelov.

Batéria

Batéria v Nokii 6110 Navigator je typu Li-Pol a má kapacitu 900 mAh. Výrobca tvrdí, že telefón vydrží v pohotovostnom režime 11 dní v sieti 3G aj GSM alebo 3,5 hodiny telefonovania v sieti GSM. V sieti UMTS vydrží telefón pri telefonovaní len 2,5 hodiny. V reálnej prevádzke nám vydržal telefón zhruba dva dni bez vypínania na noc. Veľkým žrútom energie sa ukázalo GPS, najmä preto, že je pri jeho používaní stále rozsvietený displej.

Celkové hodnotenie

Aj napriek horšiemu dielenskému spracovaniu telefónu môžeme povedať, že ide o veľmi dobrý telefón. Jeho najväčšou výhodou pre používateľa je integrovaný navigačný systém GPS. Ten navyše fungoval bez problémov a polohu určoval pomerne presne a rýchlo. Menším sklamaním bol fotoaparát, ktorý nemal automatické zaostrovanie. Na druhej strane nás potešil aktívny mechanický kryt objektívu. Kto teda chce nahradiť mobil a navigačné zariadenie jedným prístrojom, nemusí veľmi pri výbere Nokie 6110 Navigator váhať.