HP údajne chystá nové PDA radu iPaq

Zdroje z tajvanských fabrík tvrdia, že výrobca počítačov a mobilných telefónov HP chystá výrobu nových modelov.

9. aug 2007 o 13:10 Ivan Kahanec

Tie by sa mali objaviť na trhu koncom tohto roka. Medzi novými produtami by mali byť aj PDA zariadenia s podporou sietí tretej generácie a so satelitnou navigáciou GPS.

Novú objednávku od HP by mali získať firmy Quanta Computer, Inventec Appliances a Foxconn International Holdings. Pôvodne si HP objednávalo zariadenia od HTC, no táto spoločnosť sa začala zameriavať na výrobu a predaj produktov pod vlastnou značkou. HP teda zrejme prejde na spoločnosti Quanta, Inventec alebo Foxconn, myslí si jeden zo zdrojov.

Zdroj: digitimes.com