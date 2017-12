Vyrušujú vás mobily v nevhodných situáciach? Idú ich naučiť móresom

10. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Už vás otravuje neustále vyrušujúci mobilný telefón? Poznáte to, rozprávate sa s kolegom o dôležitom projekte, alebo sedíte na romantickej večeri keď sa zrazu ozve hlasná melódia vášho mobilného telefónu. Celý večer alebo pracovné nasadenie je preč a vy sa venujete vybaveniu telefonátu.

Áno, možností na to, aby telefón rušil čo najmenej je niekoľko. Prepnutím do tichého režimu s vibráciou až po vypnutie telefónu. Vždy si to však vyžaduje interakciu používateľa. Ten môže na to zabudnúť a treba uznať aj fakt, že je dosť otravné napríklad v práci neustále meniť režim telefónu z normálneho na tichý a opačne.

Bolo by teda priam ideálne, keby to vedel telefón robiť automaticky a sám podľa toho, v akej situácii sa práve nachádza jeho používateľ.

Riešenie na dosah

Vedci z laboratórií Intelu v americkom meste Seattle sa práve o to snažia – naučiť mobilné zariadenia slušnému správaniu pomocou špeciálnej aplikácie. Jej úlohou bude zachytávať zvuky z okolia a rozoznávať, či je vhodné, aby začal hlasno zvoniť alebo rušiť neodbytným vibrovaním.

Cieľom vedcov je, aby dokázal program rozlíšiť typ konverzácie a náladu používateľa, ale zároveň aby nerozumel významu konverzácie. Rozlíšiť typ konverzácie sa dá napríklad na základe hlasitosti, tónu či rýchlosti hovorených slov. Okrem toho tomu napomáha aj dĺžka času kedy hovorí jeden z rečníkov. Na porade vo firme bude zrejme jeden rečník rozprávať dlho a nik ho nebude prerušovať, no pri obyčajnom rozhovore s priateľmi hovoria jednotliví ľudia krátko a často ich prerušujú iní.

Veľké sústo pre súčasné mobily

Na to, aby dokázal softvér pracovať korektne musí rozoznať aj to, či nejde o hlas z rádia, televízie či hudobného CD. Vedci z Intelu tvrdia, že ich softvér to dokáže v deviatich z desiatich prípadov.

Vedci chcú predstaviť svoje riešenie niekedy na konferencii Interspeech 2007, ktorá sa bude konať v belgických Antverpách konci tohto mesiaca.

Stále však nie je jasná praktická stránka. Ide napríklad o to, ako si bude môcť používateľ program nastaviť či o čo najnižšiu spotrebu batérie telefónu. Predsa len, nepretržitá analýza hlasu v reálnom čase by mohla byť veľkým žrútom energie. Nehovoriac o tom, že súčasné mobilné telefóny, snáď až na niekoľko výnimiek, majú na takúto analýzu nedostatočný výkon.

