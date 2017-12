Akciové mobily sú legálne

Rezort hospodárstva nakoniec uznal, že predaj akciových mobilov nie je nezákonný, ak operátor predáva daný telefón a službu aj osobitne.

9. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Klienti mobilných operátorov sa nemusia obávať, že by si nemohli kúpiť akciový telefón za korunu. Operátor im ho predá len s viazanosťou na využívanie služieb.(Zdroj: SME – PAVOL FUNTÁL (ilustračné))

Novela zákona o ochrane spotrebiteľov mala podľa ministerstva hospodárstva obmedziť predaj akciových mobilných telefónov s viazanosťou. Rezort nakoniec uznal, že to nie je nezákonné, ak operátor predáva daný telefón a službu aj osobitne.

BRATISLAVA. Predaj akciových mobilných telefónov a dátových zariadení, ktoré predávajú mobilní operátori s viazanosťou na dva roky za zvýhodnenú cenu, nie je protizákonný. Tvrdí to už aj ministerstvo hospodárstva, ktoré pôvodne chcelo novelou zákona o ochrane spotrebiteľa predaju týchto mobilov zabrániť. Slovenská obchodná inšpekcia predvčerom zverejnila na svojej stránke spoločné vyhlásenie s ministerstvom, v ktorom sa píše, že predaj akciových mobilov s viazanosťou na služby operátora je v súlade so zákonom. Na zmenu postoja rezortu upozornila STV vo svojich večerných správach.

„Teplá voda“

Ján Sivák, právnik Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľov kontroluje, poskytol takéto stanovisko denníku SME už v čase, kedy ešte ministerstvo trvalo na tom, že je predaj akciových telefónov nezákonný. Podmienkou však je, aby operátor, ale aj iná firma, ponúkali a predávali služby či tovary aj samostatne.

To operátori robia, predávajú samostatne mobilné telefóny aj svoje služby. Tvrdia totiž, že sa v tomto smere pre nich po 1. júli, odkedy platí novelizovaný zákon, nič nezmenilo. Mobily aj služby predávali samostatne aj spolu už viac ako 7 rokov. „Ministerstvo hospodárstva sa len stotožnilo s naším doterajším postupom,“ reagovali na zmenu postoja rezortu mobilní operátori.

Zákaz viazania služieb bol v zákone stále. Do 1. júla v ňom však bolo napísané, že viazanie služieb alebo tovarov nie je možné, „pokiaľ nejde o obmedzenie rovnaké pre všetky prípady a v obchodnom styku obvyklé“. Ministerstvo tento dovetok zo zákona vypustilo.

Ministerstvo vraj reagovalo na sťažnosti

Mobilní operátori považovali snahy ministerstva hospodárstva obmedziť predaj akciových telefónov za zbytočný a otočený proti spotrebiteľom. Ak by totiž nebolo možné predávať telefóny v akcii, zákazníci by si ich museli kupovať v plnej cene, prípadne na splátky.

Ministerstvo motivovali k zmene zákona sťažnosti klientov, ktorým sa telefón pokazil. Tvrdili totiž, že hoci aparáty nebolo možné v rámci záruky opraviť ani vymeniť, museli operátorovi platiť paušál naďalej.

Operátori s tým nesúhlasia. Ak telefón nie je možné opraviť ani vymeniť za taký istý, operátor vráti kúpnu cenu telefónu a zároveň sa ruší povinnosť klienta využívať jeho služby do konca pôvodnej viazanosti. Zákazníkom nehrozí ani pokuta za predčasné vypovedanie dodatku.