Američania nechcú esemeskujúcich vodičov na cestách

9. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Deväť z desiatich obyvateľov USA by chcelo postaviť posielanie SMS za volantom mimo zákona. Považujú to totiž za nebezpečné. Paradoxne však dve tretiny z nich priznáva, že esemesky za volantom číta a 57 percent respondentov tej istej skupiny esemesky alebo e-maily spoza volantu aj posiela. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Harris Interactive na objednávku firmy Pinger.

Z prieskumu vyplýva aj to, že podľa 91 percent Američanov je posielanie a čítanie esemesiek rovnako nebezpečné, ako šoférovanie pod vplyvom niekoľkých pohárikov alkoholu.

Niektoré štáty USA si nebezpečenstvo vyplývajúce z esemeskovania za volantom uvedomujú. Napríklad v štáte Washington prešiel zákaz esemeskovania za volantom v máji tohto roka. Ďalších šesť štátov USA to zvažuje. Medzi nimi napríklad New York, California či Florida.

Zdroj: slashphone.com