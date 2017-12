Sharp žaluje Samsung za zneužitie LCD patentov

NEW YORK/TOKYO 7. augusta (SITA, Reuters) - Japonský výrobca elektroniky Sharp žaluje juhokórejskú spoločnosť Samsung Electronics Co. za neoprávnené využívanie jeho patentov na výrobu displejov z tekutých ...

8. aug 2007 o 8:03 SITA

NEW YORK/TOKYO 7. augusta (SITA, Reuters) - Japonský výrobca elektroniky Sharp žaluje juhokórejskú spoločnosť Samsung Electronics Co. za neoprávnené využívanie jeho patentov na výrobu displejov z tekutých kryštálov (LCD). Žaloba prichádza v čase, keď obe firmy vedú cenovú vojnu. Ako ďalej uviedla spoločnosť Sharp, žalobu podala na americkom Court for the Eastern District of Texas a požaduje v nej finančnú kompenzáciu za spôsobenú ujmu a tiež úplný zákaz predaja LCD produktov firmy Samsung Electronics, ktoré porušujú päť jej LCD patentov vrátane jedného, ktorý súvisí s technológiou využívanou na zvýšenie kvality displejov. Medzi uvedené produkty patria televízory spoločnosti Samsung, ďalej počítačové monitory, ako aj mobilné telefóny, ktoré využívajú LCD technológiu.

Sharp zároveň dodala, že bude žiadať o proces pred porotou, pričom však odmietla konkretizovať výšku požadovaného finančného odškodnenia. "V súčasnosti vedieme rozhovory s firmou Samsung, v rámci ktorých sme však doposiaľ nedospeli k žiadnemu konštruktívnemu riešeniu. Zdá sa však, že tento vážny problém nevyriešime formou bilaterálnych rokovaní," uviedol to hovorca spoločnosti Sharp Miyuki Nakayama. "Naším prvotným cieľom sa tak stalo riešenie vzniknutej situácie prostredníctvom súdu," dodal ďalej Nakayama. Japonský výrobca elektroniky, ktorý ešte v júni zažaloval tchajwanskú spoločnosť HannStar Display Corp. za porušenie štyroch jej LCD patentov ďalej uviedol, že toto je prvýkrát, čo firma podala žalobu proti juhokórejskej spoločnosti Samsung.