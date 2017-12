Liberalizujú domény, pribudnú nové koncovky

Veľké organizácie možno budú môcť mať vlastné internetové koncovky. Najskôr sme boli zvyknutí najmä na webové stránky s koncovkou .com a na servery s príponou jednotlivých štátov. Potom prišli ďalšie domény ako .eu, .name či .info a výber sa rozšíril.

8. aug 2007 o 0:01 (tb)

Ak však bude budúci rok schválená navrhovaná radikálna reforma doménového systému, systém adries, ako ho poznáme dnes, takmer prestane existovať – koncovka webu bude môcť byť prakticky akákoľvek.

Člen organizácie ICANN dohliadajúcej na internetové domény Kieren McCarthy zverejnil v britskom denníku Guardian podrobnosti o plánovanej liberalizácii systému domén v roku 2008. O doménu najvyššej úrovne by mohol od budúceho roka požiadať ktokoľvek, kto je ochotný za žiadosť zaplatiť približne 100–tisíc dolárov. V praxi by sa tak napríklad e-mailová služba Gmail mohla presťahovať z Gmail.com na mail.google a správy BBC na bbc.news.

Navrhnutých je už 14 domén, ktoré by mali pribudnúť ako prvé. Pôjde o domény ako .mail, .web či .kid, ale napríklad aj samostatné domény pre mestá .berlin či .nyc (New York). Neskôr by nič nemalo brániť tomu, aby pribudli aj ďalšie mestá a desiatky ďalších domén pre jednotlivé oblasti či firmy.

O pláne bude ICANN rozhodovať v septembri.