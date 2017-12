Na niektorých internetových stránkach sa objavili fotografie mobilného telefónu zo série walkman od Sony Ericssonu. Nie je zatiaľ jasné, aké bude mať označenie.

8. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Tento telefón sa navyše ani nemusí objaviť v predaji, keďže to môže byť len nevydarený véčkový koncept.

Ak by sa telefón predsa len dostal do výroby, šlo by o lacnejší model. Naznačuje to fotoaparát s rozlíšením 1,3 megapixelu. Na vonkajšej strane chýba druhý displej, no sú tu tlačidlá na ovládanie hudobného prehrávača. Server mobil.cz špekuluje, že by mohol byť tento model vybavený podobným vonkajším displejom ako O2 Cocoon od Pantechu.

Ďalšie informácie zatiaľ nie sú.

Zdroj: slashphone.com