Urobte si z menu svojho smartphonu menu iPhonu

Tí, ktorým chýbajú v iPhone niektoré funkcie z ich smartphonu, ale páči sa im menu iPhonu, nemusia zúfať. Vzhľad menu si totiž môžu zmeniť.

8. aug 2007 o 0:00 Ivan Kahanec

Takto vyzerá itéma na telefóne so Symbianom.(Zdroj: darlamack.blogs.com)

Chýbajú vám medzi funkciami iPhonu od Apple tie, na ktoré ste zvyknutí zo svojho smartphonu so Symbianom alebo Windows Mobile, ale páči sa vám menu tohto telefónu s bezpochyby najlepším marketingom doteraz?

Nemusíte zúfať. Na internete si totiž môžete kúpiť alebo stiahnuť trial verziu itémy pre telefóny s operačným systémom Symbian tretej generácie. Prednedávnom sa objavila itéma aj pre telefóny s Windows Mobile. Väčšina majiteľov smartphonov si však bude musieť stiahnuť a nainštalovať novšiu verziu flashu, teda 2.0. iTéma totiž pracuje práve na báze flash a nahradí aktívny desktop aj pôvodné hlavné menu.

iTéma síce nie je zadarmo, no dá sa stiahnuť skúšobná verzia, prípadne sa možno dá nájsť aj niekde voľne na internete. Kto by si ju chcel zakúpiť, môže tak urobiť tu pre telefóny so Symbianom tretej generácie a tu pre Nokie N95, N76, 5700 a 6110 Navigator. Téma stojí 9,99 dolára.

Ako vyzerá itéma na Windows Mobile (YouTube):